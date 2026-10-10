El Manchester United no logró vencer este sábado por la noche al Tottenham Hotspur. El equipo de Michael Carrick parecía encaminado hacia su segunda victoria liguera de la temporada gracias a un gol de Bryan Mbeumo, pero un tanto tardío de Dominic Solanke aguó la fiesta: 1-1. En ese momento, el Tottenham ya jugaba con diez hombres, después de que Rodrigo Bentancur viera la roja por un cabezazo a Luke Shaw.

El inicio fue enormemente trabado para el equipo local, que tuvo grandes dificultades con la presión alta del Tottenham. De ahí también surgieron buenas ocasiones: Dominic Solanke (parada de Senne Lammens) y Mohammed Kudus (rozando el palo) no supieron aprovecharlas.

El flojo arranque del Manchester United fue recibido con fuertes silbidos por parte de la afición en Old Trafford, que expresó así su descontento. Apenas surtió efecto, porque el equipo local no pasó realmente de un disparo de Amad Diallo antes del descanso. Mientras tanto, Conor Gallagher volvió a poner a prueba los reflejos de Lammens.

Tras el descanso, el partido se convirtió en una dura batalla futbolística. Youri Tielemans mandó el balón al fondo de la red en el minuto 56, pero la pelota ya había salido completamente del campo en la jugada previa, por lo que el tanto no subió al marcador. En el minuto 73 sí llegó el 1-0.

Matheus Cunha entró en el área e hizo el trabajo previo para Mbeumo, que empujó el balón raso al fondo de la portería: 1-0. Fue el tercer gol del delantero esta temporada.

El Tottenham se vio así obligado de repente a ir a remolque, aunque tuvo que hacerlo con un hombre menos. Rodrigo Bentancur entró con una plancha, para la ira de Luke Shaw, que empujó con frustración a su rival contra el césped. Bentancur respondió propinándole un cabezazo a Shaw. El árbitro Stuart Attwell no tuvo más remedio que mostrarle la tarjeta roja al uruguayo.

En la recta final, el Tottenham lo dio todo para rascar al menos un resultado, y lo consiguió. Un centro fue rematado de cabeza de forma brillante por Solanke para hacer el 1-1. Un punto, por tanto, para los Spurs, que así dejan el último puesto de la Premier League. El Manchester United es duodécimo.