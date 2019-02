Benji Villalobos ya piensa en la Copa El Salvador

Los emplumados perdieron el invicto en la liga local.

El Águila vivió su primera derrota del Clausura 2019. Fue el subcampeón Alianza el equipo que cortó la racha positiva de tres victorias al hilo. Los aguiluchos habían vencido al Jocoro, Firpo y Chalatenango.

Benji Villalobos habló del partido de vuelta de Copa El Salvador contra Liberal al periódico El Gráfico: “El partido del lunes será complicado contra un rival. No dará ni una pelota por perdida, ya lo qué pasó contra Alianza lo analizamos y estamos corrigiendo lo que no hicimos bien, pero este es otro tipo de partidos con un equipo que es muy aguerrido, no dudo de que será un partido muy duro. Como equipo de Primera División no importando que tenemos a nuestro favor el global igual tenemos que proponer y buscar siempre aumentar la diferencia desde el inicio”, dijo el número 22 de negronaranja.

De pasar Águila a los octavos de final, su rival sería Jalacatal, equipo que eliminó al Pasaquina.