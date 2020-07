Benji Villalobos cuenta cómo vive la cuarentena

El portero dio detalles de cómo está en este momento.

Benji Villalobos, portero de Águila, contó como vive en esta cuarentena que lleva más de 90 días, medida que fue impuesta por el Gobierno de El Salvador, para evitar más contagios por el coronavirus que ataca fuerte al país centroamericano.



Villalobos comentó que realiza ejercicios desde su hogar, pero no es lo mismo que estar en la cancha o en el gimnasio: “En lo personal me siento bien, hay que aceptar que ejercitarse en casa no es igual que en un gimnasio, sabemos que estamos bien y que la pretemporada que podamos tener vamos a recuperar ese tiempo que no hemos logrado acoplar la parte física que resta hacer”.



“Confío en Dios que las disposiciones sanitarias que se deban hacer se haga de la mejor manera y que no habría problema en que todos los equipos puedan participar como se ha planificado”, indicó el capitán emplumado.