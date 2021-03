Bengalas y concentración sin distanciamiento social antes del Sevilla vs. Betis

Sevilla y Betis es un derbi que levanta pasiones, y pese al llamamiento para evitar juntarse, se dieron cita aficionados de uno y otro equipo con el ánimo de alentar a sus jugadores al paso con sus autobuses.

Ello provocó que hubiera algunas bengalas y que no existiera el exigido distanciamiento social en estos tiempos de pandemia a los que obliga las recomendaciones y el sentido común.

Imágenes repetidas en todos los derbis que serían consideradas como normales, fuera de lugar en estos momentos donde todos debemos protegernos.

What an atmosphere before going to play a derby 🔥🔥#SevillaBetis pic.twitter.com/AnmwWALjgM