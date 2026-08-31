¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Girona FC v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traducido por

Benfica, golpe sorpresa: Echeverri, cerca de llegar desde el Manchester City. También había sido sondeado por el Milan y la Fiorentina

Benfica

Benfica, cerca de un gran fichaje para la mediapunta de Marco Silva: El Diablito Echeverri

Claudio Echeverr está listo para relanzarse tras la última temporada, dividida entre Bayer Leverkusen y Girona. El talentoso mediapunta argentino había sido tanteado, al inicio del mercado, por Milan y Fiorentina, pero ahora está cerca de aterrizar en la liga portuguesa. Según ha podido saber nuestra redacción, El Diablito está cerca de firmar con el Benfica. Faltan los últimos detalles entre el Benfica de Lisboa y el Manchester City para una operación de cesión con opción de compra.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google