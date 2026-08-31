Benfica, golpe sorpresa: Echeverri, cerca de llegar desde el Manchester City. También había sido sondeado por el Milan y la Fiorentina

Claudio Echeverr está listo para relanzarse tras la última temporada, dividida entre Bayer Leverkusen y Girona. El talentoso mediapunta argentino había sido tanteado, al inicio del mercado, por Milan y Fiorentina, pero ahora está cerca de aterrizar en la liga portuguesa. Según ha podido saber nuestra redacción, El Diablito está cerca de firmar con el Benfica. Faltan los últimos detalles entre el Benfica de Lisboa y el Manchester City para una operación de cesión con opción de compra.