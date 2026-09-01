Gran golpe del Benfica: después de 48 horas de negociaciones intensas, el presidente Manuel Rui Costa ha alcanzado un acuerdo total con el Manchester City por Claudio Echeverri. Fue decisiva la voluntad del jugador, que siempre puso al Benfica en lo más alto de su lista pese a los sondeos de Betis Sevilla, Sheffield United y River Plate.





El mediapunta argentino viaja ahora hacia Lisboa para completar el reconocimiento médico antes de la firma. La operación se cerró como una cesión con opción de compra.