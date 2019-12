Benedetto revivió la final de la Libertadores: elogios a Gallardo y su propio meme

A un año del Superclásico disputado en Madrid, el Pipa destacó el gran momento de River y se tomó a risa las burlas sobre su festejo en el Bernabéu.

Pasó un año del Superclásico de disputado entre River y Boca, tras el que terminó consagrándose campeón de América el Millonario de Marcelo Gallardo. Y quien también lo recordó fue Darío Benedetto, protagonista de aquel duelo no sólo por su importancia futbolística en el Xeneize sino también por su polémico -y recordado- festejo en la cara de Gonzalo Montiel sacando la lengua. Festejo que se hizo viral, se hizo remera, se hizo careta y meme.

"No fue un gesto de sacar la lengua, ya lo expliqué en su momento. Sacan la foto justo y parece eso, pero es lo que menos hice. Cuando definí, me chocó y me di vuelta por eso. Desde muy chico te enseñan a no festejar antes de tiempo", dijo el Pipa en charla con ESPN y se rió de las burlas que recibe por aquella celebración: "Me lo tomo con gracia. Me mandan mi propio meme mis primos, mis amigos, hasta mis compañeros. Era obvio que si uno perdía iban a aparecer un montón de cosas".

Respecto al gran presente de River, que alcanzó nuevamente la final de la Copa, el delantero de Olympique de destacó que el Millonario "está haciendo grandes cosas" y destacó: "Creo que lo más importante que tiene es el técnico, hay que reconocerlo". Además, elogió a algunos de sus colegas: "Como jugador siempre me gustaron Casco y Borré. En estos últimos tiempos el medio también fue muy bueno, con Enzo Pérez y Palacios".