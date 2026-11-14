Benatia y la anécdota sobre Cristiano Ronaldo y las concentraciones en la Juventus. Allegri: «El entrenador responde: “Quien quiera ir a la concentración, va; quien no quiera, no va”»

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Medhi Benatia, exdefensa de la selección marroquí que también jugó en Italia con el Udinese, la Roma y la Juventus, repasa su trayectoria en una interesante entrevista con Canal+. Entre las anécdotas, hay una sobre la Juventus que tiene como protagonistas a Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri y las concentraciones previas a los partidos.

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Medhi Benatia, exdefensa de la selección de Marruecos, cuenta una anécdota de su etapa en la Juventus, un recuerdo relacionado con Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri y las concentraciones previas a los partidos.

Benatia recuerda su etapa en la Juventus (de julio de 2016 a enero de 2019, en la que ganó 2 títulos de la Serie A, 2 Copas de Italia y 1 Supercopa): «En 2018 llega Cristiano Ronaldo, a quien no le gustan mucho las concentraciones, no está acostumbrado. Me dice: “¿No hay alguna forma de hablar con los italianos, con el entrenador?”. Le respondo: “Sí, claro. Lo intentamos”. Entonces voy a ver a Chiellini y le digo: “Gio, hay un compañero que no lleva muy bien lo de concentrarse y todo lo demás”. Él me dice: “¿Por qué? ¿Te lo ha dicho él?”. Le respondo: “Sí, ha venido a hablar conmigo”. Así que Chiellini y yo vamos a hablar con el entrenador (por entonces, Allegri): “Míster, hay 3 o 4 jugadores, sobre todo los grandes jugadores, que preferirían no concentrarse, si es posible (ríe, N. de la R.)”. El entrenador responde: “El que quiera ir a la concentración, que vaya; el que no quiera, que no vaya”».

Después, el jugador nacido en 1987 recuerda su traspaso, en 2016, del Bayern de Múnich (donde jugó de 2014 a 2016) a la Juventus: «Como ya quería marcharme desde el primer año, pedí salir. Quería volver a Italia. Estaban la Juventus, el Inter y otros equipos. En Alemania no me encontraba bien. A los dos meses le dije a mi mujer: “Escucha, no sé si he tomado la decisión correcta al venir aquí. La verdad es que no me sentía a gusto. Italia es mi segunda casa”. Así que vuelvo y me voy a la Juventus. Entonces te das cuenta de que la cultura del trabajo y la disciplina también son importantes».