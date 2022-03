¿Ben Brereton jugará por Chile ante Brasil y Uruguay en las Eliminatorias?

El técnico del Blackburn Rovers, Tony Mowbray, se refirió a los avances en la recuperación del futbolista anglo-chileno Ben Brereton quien sufrió el pasado 14 de febrero un esguince del tobillo izquierdo con compromiso ligamentario y no ha vuelto a competir de manera oficial con el conjunto de la EFL Championship.

El entrenador del nacido en Stoke-on-Trent comentó en conferencia de prensa que el delantero, que registra cuatro goles con La Roja en 11 partidos disputados, volvió a entrenar este domingo por lo que podría estar disponible para los duelos ante Brasil (24 de marzo) y Uruguay (29 de marzo) en el cierre de las Eliminatorias a Qatar, donde el conjunto de Martín Lasarte se juega un boleto a la justa. Eso sí, mandó una advertencia.

El artículo sigue a continuación

"Es una situación que avanza día a día, estamos en contacto con la Federación Chilena. Tuvo su primer día en el césped el domingo, pero aún sintió algo de incomodidad", explicó el estratega de los Riversiders.

Respecto al seguimiento que le está haciendo el combinado nacional al ex Nottingham Forest, Mowbray afirmó que “ellos querían que llegara algunos días antes para observarlo y ver cuán avanzado está, pero estará acá por unos días más en vez de ir a Chile, y si no está listo para el 21, estoy seguro que él mismo informará que no se siente capaz de jugar”.

Finalmente, el DT expresó que “el peor escenario es que no esté completamente apto, vaya y se lesione de nuevo. Es algo que no podemos permitir que suceda”, cerró el inglés.