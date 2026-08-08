El marroquí Medhi Benatia, exdirector deportivo del Olympique de Marsella, aseguró que trabajar en el futuro con el París Saint-Germain no es algo descartado, aclarando que sus declaraciones anteriores sobre la posibilidad de fichar por el club parisino fueron malinterpretadas, y subrayando que no ve ninguna contradicción en trabajar con uno de los mayores rivales de su antiguo club.

Benatia había generado una gran polémica tras hablar en el programa "The Bridge" sobre la posibilidad de trabajar en el futuro en el París Saint-Germain, y ello durante el periodo en el que aún ocupaba su cargo directivo dentro del Marsella.

Y pese a su salida del club francés al final de la temporada pasada, Benatia volvió a aclarar su postura durante una extensa entrevista con la revista "France Football", asegurando que sus declaraciones no fueron un ofrecimiento de servicios al club parisino, sino simplemente una respuesta sincera a una pregunta hipotética.

Benatia dijo, según recogió la cadena RMC: "Estaba respondiendo a la pregunta que genera polémica, pero mis palabras fueron interpretadas de forma errónea".

Y añadió: "Mi mensaje no fue: si Nasser Al-Khelaïfi me llama mañana, iré. Tengo una buena relación con él, y si me llama dentro de varios años y la oportunidad es la adecuada para mí, iré".

"El PSG es el rival de Marsella, ¿y qué?"

Benatia respondió a las críticas que recibió por hablar de la posibilidad de trabajar en el París Saint-Germain, asegurando que no ve ningún motivo que le impida tomar la decisión que convenga a su futuro profesional.

Dijo: "Soy libre. ¿Qué debo hacer? ¿Y por quién? Intenté servir al Marsella en beneficio del club. El París Saint-Germain es el rival, ¿y qué?".

El marroquí subrayó que su postura no representa un intento de acercarse a la directiva del club parisino, diciendo: "Somos profesionales y trabajamos. Hago lo que quiero. Ese era el mensaje, y no fue en absoluto un intento de ofrecer mis servicios".

Las declaraciones de Benatia adquieren una sensibilidad especial dada la histórica enemistad entre el Marsella y el París Saint-Germain, ya que el traspaso de jugadores entre ambos clubes es extremadamente raro, mientras que un movimiento así a nivel de responsables directivos parece aún más infrecuente.

El francés Alain Roche es uno de los ejemplos recientes más destacados, después de jugar en el Marsella en 1990, antes de ocupar posteriormente el cargo de responsable de fichajes en el París Saint-Germain entre 2006 y 2011.

Benatia revela los entresijos de la "traición" en el Marsella

En la misma entrevista, Benatia abordó en detalle los motivos de la ruptura con la directiva del Marsella, que finalmente lo llevó a abandonar su cargo como director de fútbol.

El marroquí señaló que el punto de inflexión llegó durante el viaje del equipo a Kuwait el pasado enero, para disputar el partido de la Supercopa ante el París Saint-Germain, que terminó con empate 2-2 antes de que el Marsella perdiera en los penaltis.

Benatia explicó que una reunión que mantuvo entonces con el expresidente del club, Pablo Longoria, y el propietario del club, Frank McCourt, le reveló la magnitud de los problemas económicos que sufría el Marsella.

Dijo, según recogió RMC: "Entendí que teníamos que vender jugadores por valor de 30 millones de euros. Por eso me deshice de Robinio Vaz y Darryl Bakola, que no querían renovar, y también recurrí a las cesiones para aliviar la factura salarial".

Y añadió: "Pero estaba enfadado con todos".

Benatia aseguró que aquella reunión marcó un punto de quiebre en su relación con la directiva del Marsella, aunque no tomó la decisión de marcharse en aquel momento.

Dijo: "Ese fue el punto de ruptura, pero yo aún no había decidido marcharme. Estaba muy enfadado: yo lucho por el club, y luego descubro la situación financiera".

Y continuó: "Me sentí traicionado por la situación. Cuando las versiones difieren, me gusta reunir a todos alrededor de la mesa. Nadie puede mentir ni escabullirse".

También habló de su decisión de abandonar el Marsella sin firmar ningún acuerdo que le impidiera hablar de su experiencia dentro del club, diciendo: "Cuando dejé el Marsella, pedí cero y no firmé nada relacionado con la confidencialidad. No hace falta comprar mi silencio. Lo que tengo que decir es muy caro, y la verdad no tiene precio".

En su defensa del periodo que pasó en el club, Benatia señaló que las cifras del mercado de fichajes no mienten, asegurando que no era responsable de la situación económica que se encontró a su llegada.

Dijo: "Cuando llegué en noviembre de 2023, el Marsella estaba bajo el control del organismo de vigilancia financiera de los clubes. ¿Quién es el responsable? Yo no estaba entonces".

Y añadió: "En dos años y medio, vendimos jugadores por valor de 259 millones de euros y gastamos 275 millones en fichajes. Los seres humanos pueden mentir, pero los números no mienten".