Bellingham y Kane lideran Inglaterra, mientras Croacia confía en Luka Modrić

El entrenador alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, ha anunciado la alineación titular para el debut contra Croacia en la Copa del Mundo 2026.

Tuchel busca equilibrio defensivo con la pareja de centrales Konsa-Stones, mientras que Elliot Anderson, Rice y Bellingham aportan flexibilidad en el medio.

En ataque, Harry Kane lidera la delantera, apoyado por la velocidad de Anthony Gordon y Noni Madueke en las bandas.

Esta es la alineación:

Portero: Jordan Pickford.

Defensa: Ezri Konsa, Nico O’Reilly, John Stones y Reece James.

Centrocampistas: Rice, Anderson y Bellingham.

Delanteros: Harry Kane, Anthony Gordon y Nonny Madueke.

Tuchel confía en que este once imponga su ritmo y aproveche las transiciones rápidas, la creatividad de Bellingham y la conexión de Kane, ante una Croacia con amplia experiencia en grandes torneos.

Por su parte, Croacia alineó a:

Portero: Dominik Livaković.

Defensa: Josip Stanišić, Josko Gvardiol, Josip Sotaló, Luka Vuković.

Centrocampistas: Luka Modrić, Mario Pašalić, Martin Baturina y Petar Sučić.

Delanteros: Ivan Perišić y Petar Musa.