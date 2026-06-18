Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COLAFP
Loai Mohamed

Traducido por

Bellingham y Díaz... Un duelo paralelo entre el Real Madrid y el Bayern en el Mundial

J. Bellingham
Luis Díaz
Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
Croacia
World Cup
Uzbekistán vs Colombia
Uzbekistán
Colombia
Real Madrid
Bayern Múnich
Inglaterra
Colombia
Croacia
EE. UU.
Uzbekistán
México
España
Alemania

¿Quién ganará el Mundial 2026?

Bayern de Múnich y Real Madrid protagonizan un duelo histórico en el Mundial 2026, gracias al gran nivel de sus estrellas.

El Bayern tiene 18 jugadores en el torneo, solo superado por el Manchester City con 19, y el Real Madrid suma 12 tras incorporar a Marc Cucurella y Bernardo Silva.

Jude Bellingham marcó con Inglaterra y ayudó a vencer 4-2 a Croacia ayer.

Según «Stats Foot», su tanto fue el 82 de exmadridistas en Mundiales, cifra que iguala el récord del Bayern.

Sin embargo, esta marca duró poco: en la madrugada del jueves Luis Díaz anotó para Colombia, que venció 3-1 a Uzbekistán en la última jornada de grupos.

Ese tanto devolvió el liderato al Bayern, que suma 83 goles y, con tantos jugadores en liza, podría ampliar su marca.

Anuncios