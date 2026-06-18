Bellingham y Díaz... Un duelo paralelo entre el Bayern y el Real Madrid en el Mundial

Bayern de Múnich y Real Madrid protagonizan un duelo histórico en el Mundial 2026, gracias al gran nivel de sus estrellas.

El Bayern tiene 18 jugadores en el torneo, solo superado por el Manchester City con 19, y el Real Madrid suma 12 tras incorporar a Marc Cucurella y Bernardo Silva.

Jude Bellingham marcó con Inglaterra y ayudó a la victoria 4-2 sobre Croacia ayer.

Según «Stats Foot», su tanto fue el 82 de exmadridistas en Mundiales, cifra que iguala el récord del Bayern.

Sin embargo, esta marca duró poco: en la madrugada del jueves Luis Díaz anotó para Colombia en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán.

Ese tanto devolvió el liderato al Bayern, que suma 83 goles y, con tantos jugadores en acción, podría ampliar su marca.