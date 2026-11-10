El inglés Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, desveló una serie de detalles personales y situaciones que ha vivido a lo largo de su trayectoria futbolística, al hablar de su relación con el portugués José Mourinho, entrenador del conjunto blanco, y de su vida en la capital española, además de su experiencia con la selección de Inglaterra en el Mundial 2026.

El jugador inglés reconoció, en una entrevista con la revista británica de moda "Vogue", que las presiones a las que se vio sometido durante la temporada pasada le afectaron de forma negativa y le llevaron a pedir ayuda para gestionarlas mejor. También recordó una anécdota curiosa que le contó Mourinho sobre la imitación de su forma de llevar las medias, y habló del apoyo que recibió de David Beckham durante la Eurocopa 2024.

Bellingham desvela los entresijos de su conversación con Mourinho

Bellingham relató una conversación que mantuvo recientemente con José Mourinho, según recogió el diario español "Marca", indicando que el técnico portugués le habló de uno de los niños que vio durante su etapa en la Roma, después de advertir que imitaba su costumbre de llevar las medias agujereadas por detrás, una de las señas de identidad de la estrella del Real Madrid.

Bellingham explicó: "Mourinho me dijo que cuando entrenaba a la Roma, hace unos años, vi allí en los entrenamientos a uno de los niños que se había hecho tres agujeros en la parte trasera de las medias. Mourinho se acercó a él y le preguntó: ¿por qué haces eso? Y el jugador le respondió: Bellingham lo hace, porque alivia la presión sobre el gemelo".

Y añadió: "Entonces Mourinho le dijo: chaval, tienes nueve años, no tienes gemelos a los que aliviar la presión", en referencia a la burla del técnico portugués hacia el intento del pequeño jugador de imitar a Bellingham.

Jugar para el Real Madrid es lo que más le gusta de la capital española

Sobre su vida en Madrid, Bellingham no dudó cuando le preguntaron qué es lo que más le gusta de la ciudad, respondiendo que jugar para el Real Madrid es lo más importante para él, al tiempo que confirmó que disfruta de la vida en la capital española y de la diversidad de sus ambientes y colores.

El jugador inglés dijo: "Jugar para el Real Madrid", antes de hablar de su admiración por la ciudad y el clima, y añadir: "Incluso cuando llueve en Madrid, el ambiente es más, no sé... ¿elegante?".

Bellingham señaló que su enorme fama le obliga a planificar los detalles de su día a día, incluso en cosas sencillas como ir a tomar un café, explicando que suele preferir buscar lugares en las afueras de la ciudad, lejos del bullicio.

Y aclaró: "Siempre te reconocerán, pero te sientes más seguro y no acabas agotado", aunque subrayó al mismo tiempo que se esfuerza por atender a los aficionados, especialmente a los niños, y por no ignorar sus peticiones de fotos.

Y añadió: "Si se hacen una foto conmigo, se pondrán muy contentos, y solo me llevará cinco segundos de mi tiempo".

Bellingham habla sobre aprender español

La estrella del Real Madrid se refirió a sus esfuerzos por aprender español desde su llegada a la capital en 2023, explicando que pasó cinco meses estudiándolo, porque no quería que su capacidad de comunicarse con los demás se limitara a las palabras "hola" y "gracias".

Bellingham dijo: "Creo que gran parte del asunto reside en tener la confianza suficiente para empezar a hablar. Sabes que vas a cometer errores y que quizá tu forma de hablar no sea perfecta, pero si la gente entiende lo que quieres decir, probablemente te dirán: bien hecho por intentarlo".

El Mundial 2026, la mejor experiencia de su carrera

Sobre su participación con la selección de Inglaterra en el Mundial 2026, Bellingham describió el torneo como una de las experiencias más destacadas que ha vivido jamás, especialmente por el ambiente que acompañó el recorrido de la selección inglesa en los Estados Unidos y la respuesta de la afición que viajó para apoyar al equipo.

Dijo: "Quizá fue la mejor experiencia que he vivido jamás", y añadió que el fútbol fue magnífico, así como estar en los Estados Unidos y ver a los aficionados ingleses viajar para apoyar a la selección y cantar la canción "Wonderwall".

Bellingham señaló que afrontó el torneo con una mentalidad diferente, después de tomar la decisión consciente de disfrutar cada momento, en lugar de centrarse únicamente en las presiones asociadas a la competición y a la obtención de resultados.

Y prosiguió: "Durante mi participación, tomé la decisión consciente de disfrutarla. Esto no ocurre muy a menudo, es algo poco común".

La presión de la temporada pasada llevó a Bellingham a pedir ayuda

El jugador del Real Madrid habló con franqueza sobre las presiones a las que se vio sometido durante la temporada pasada, confirmando que afectaron a su estado anímico y le hicieron sentir tenso y agotado en algunos periodos, lo que le llevó a dar el paso de pedir ayuda para gestionar mejor esos sentimientos.

Bellingham dijo: "Sentí en algunos momentos de la temporada pasada que la presión me estaba agotando y me ponía muy tenso".

Y añadió: "Empecé a hablar con una persona que me ayudó mucho en este asunto y en cómo gestionar estas cosas", explicando que todavía le cuesta desconectar mentalmente del fútbol incluso después de terminar los partidos y los periodos de trabajo intenso.

Y prosiguió: "Cuando vuelvo a casa después de haber disputado cuatro partidos en 14 días, lo único que quiero es recuperarme el tiempo suficiente para poder irme a la cama cuando todo acabe".

David Beckham apoya a Bellingham en la Eurocopa 2024

Bellingham recordó el apoyo que recibió de David Beckham, exestrella del Real Madrid y de la selección de Inglaterra, durante la Eurocopa 2024, en un momento en el que las primeras actuaciones de la selección inglesa recibieron amplias críticas, coincidiendo con la difusión de rumores sobre el ambiente en el vestuario.

El jugador del Real Madrid afirmó que las palabras de Beckham tuvieron un impacto importante en él, no solo por el contenido del mensaje, sino también por la persona que se lo transmitió, dada su experiencia previa en la gestión de la presión, la fama y el juego al más alto nivel.

Bellingham dijo: "A veces el valor no reside en el mensaje en sí, sino en la persona que lo transmite. Tienes a alguien a tu lado que entiende perfectamente lo que ocurre a tu alrededor".

El jugador inglés cerró sus declaraciones subrayando la manera en que quiere mostrarse fuera del rectángulo de juego, resumiendo su relación con la vida lejos del fútbol y los focos en una sola frase, al decir: "Fuera del campo, quiero ser un caballero".