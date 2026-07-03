Bellingham lidera la lista de 11 jugadores en riesgo en el Mundial

Jude Bellingham lidera una lista de 11 jugadores que podrían ser sancionados en el Mundial.

Según el diario «AS», Bellingham debe evitar una amarilla en octavos para no perderse los cuartos, de avanzar Inglaterra.

Jude Bellingham, el brasileño Casemiro y el portugués Rúben Díaz son los más destacados.

Los tres vieron una amarilla en la ronda de 32, así que, si reciben otra en octavos y su selección avanza, se perderán los cuartos.

El estadounidense Folarin Balogun, pese a su expulsión, podría jugar los cuartos si su selección avanza.

Completan la lista Danilo (Brasil), Segur y Nathan Seliba (Canadá), Issa Diop (Marruecos), Brandon Michel (Bélgica), Antonio Nosa (Noruega) y los paraguayos Andrés Copas y Matías Galarza.