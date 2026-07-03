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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bellingham lidera la lista de 11 jugadores en riesgo en el Mundial

World Cup
J. Bellingham
Inglaterra
Brazil
Carlos Henrique Casemiro
R. Dias
Portugal

Jude Bellingham lidera una lista de 11 jugadores que podrían ser sancionados en el Mundial.

Según el diario «AS», Bellingham debe evitar una amarilla en octavos para no perderse los cuartos, de avanzar Inglaterra.

Jude Bellingham, el brasileño Casemiro y el portugués Rúben Díaz son los más destacados.

Los tres vieron una amarilla en la ronda de 32, así que, si reciben otra en octavos y su selección avanza, se perderán los cuartos. 

El estadounidense Folarin Balogun, pese a su expulsión, podría jugar los cuartos si su selección avanza.

Completan la lista Danilo (Brasil), Segur y Nathan Seliba (Canadá), Issa Diop (Marruecos), Brandon Michel (Bélgica), Antonio Nosa (Noruega) y los paraguayos Andrés Copas y Matías Galarza.

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