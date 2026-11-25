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Pese a su brillante rendimiento con la camiseta del Real Madrid y a haber superado registros de algunas leyendas del club, Jude Bellingham no dudó en reconocer algo que muchos quizá no esperaban al referirse a la comparación con uno de los nombres más ilustres que han vestido la camiseta blanca, en unas declaraciones cargadas de objetividad.

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Las declaraciones del futbolista inglés llegaron tras la contundente victoria del Real Madrid por 5-1 ante el Eindhoven, el martes por la noche, en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que Bellingham anotó el segundo gol del conjunto blanco tras firmar una notable actuación en la segunda parte.

Bellingham afirmó, en declaraciones recogidas por el diario español AS en la zona mixta: «No siento presión cuando me comparan con Zinedine Zidane; al contrario, es un gran honor para mí. La verdadera presión está en ganar partidos. Hago cosas que otros creen que se parecen a lo que hacía Zidane, pero él era mucho mejor que yo».

Bellingham revela su postura sobre el brazalete de capitán del Real Madrid

El centrocampista inglés se refirió a la posibilidad de convertirse en capitán del Real Madrid en el futuro, aunque mostró un gran respeto por los actuales capitanes del equipo y aseguró que no piensa en ello en este momento.

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«No lo sé, ya tenemos capitanes fantásticos, como Thibaut, Fede, Vini y Rodrygo, que son jugadores que llevan muchas temporadas aquí», señaló.

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Añadió que se siente cómodo en su posición actual y que sigue aprendiendo y mejorando, y apuntó que también trabaja para perfeccionar su español y que aprovecha mucho la experiencia de sus compañeros en el vestuario.

La verdad sobre la renovación: Bellingham lo aclara

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Bellingham negó haber entablado negociaciones con el Real Madrid para renovar su contrato, después de que en las redes sociales circularan informaciones que hablaban de un acuerdo cercano entre el club y el jugador para un nuevo contrato.

«Sinceramente, no he hablado con el club sobre la renovación. Vi lo que se publica en las redes sociales, hablé con mi padre o con mi madre y les pregunté: ¿es verdad o no?», confesó en unas declaraciones sorprendentes.

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No obstante, quiso dejar claro que su futuro en el Real Madrid no le preocupa en absoluto y que es muy feliz en el club y en su vida en España.

«Por supuesto que quiero quedarme aquí. Estoy jugando bien, disfruto del fútbol y me encanta vivir aquí, en España. Para mí, ahora mismo todo es perfecto en este club. En cuanto a mi contrato y la renovación, son cosas en las que se puede pensar más adelante», añadió.

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Estas declaraciones llegan en un momento en el que el futbolista inglés ocupa un lugar destacado en el proyecto del Real Madrid, ya que desde su llegada se ha convertido en una de las piezas clave del centro del campo gracias a su capacidad para combinar las tareas defensivas y ofensivas y para llegar al área.

Mourinho no solo se preocupa por el fútbol

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Bellingham habló de los cambios que el entrenador José Mourinho ha introducido en el Real Madrid y señaló que su influencia no se limita a los aspectos técnicos y tácticos, sino que se extiende al ambiente anímico del equipo y a su forma de tratar a los jugadores.

«Hay muchas cosas que están cambiando, entre ellas el ambiente. Es un entrenador que no solo piensa en el fútbol, sino que también se preocupa por los sentimientos de los jugadores, y eso es muy importante para nosotros», explicó.

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«Sentimos que tenemos a alguien que siempre quiere luchar por nosotros, y por eso nosotros también luchamos por él y por el club, porque somos muy felices», añadió.

El jugador inglés reveló que Mourinho estaba algo enfadado en el descanso del partido ante el Eindhoven por el rendimiento que había ofrecido el equipo en la primera mitad.

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«Sí, estaba un poco enfadado, pero es algo normal. Es un entrenador de altísimo nivel y espera mucho de nosotros, y creo que mejoramos mucho en la segunda parte», aclaró.

Bellingham insistió en la importancia de empezar los partidos con fuerza y de no confiar únicamente en mejorar tras el descanso, y advirtió de que tardar en entrar en el partido puede costarle caro al Real Madrid ante los grandes rivales.

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El mensaje de Bellingham sobre Vinicius

En otro orden de cosas, Bellingham defendió a su compañero brasileño Vinicius Júnior cuando le preguntaron si se alegraba de que hubiera marcado ante el Eindhoven, y aseguró que su relación con él va más allá de la admiración por sus cualidades sobre el terreno de juego.

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«Es un chico fantástico y un jugador fantástico. Me encanta su forma de jugar, pero todavía me gusta más su personalidad», afirmó la estrella inglesa.

Y añadió, criticando la magnitud de los ataques que recibe su compañero: «Creo que lo atacáis demasiado, porque es un jugador que divide opiniones, y creo que necesita la ayuda de sus compañeros. Por eso siempre estamos ahí para él».

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Registros históricos y evolución constante

Bellingham también se refirió a haber superado algunos registros vinculados a leyendas del Real Madrid, entre ellas Zidane y David Beckham, tras alcanzar los 17 goles en la Liga de Campeones.

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«Siempre me hace feliz, porque ellos son mis referentes. Zidane, Beckham, McManaman… todos son un ejemplo para mí. Es un honor jugar en este club, teniendo en cuenta la historia que tiene», declaró.

Al mismo tiempo, el centrocampista inglés subrayó que el Real Madrid no debe conformarse con las victorias, ni siquiera cuando logra resultados abultados, y explicó que el equipo está obligado a seguir aprendiendo y mejorando su rendimiento.

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«Siempre es importante mejorar y pensar en cómo rendir mejor en el próximo partido. No basta solo con ganar y volver a ganar, tenemos que aprender a jugar mejor, y ya lo estamos aprendiendo», sentenció.

El Real Madrid sumó su quinta victoria consecutiva en la fase liga de la Liga de Campeones tras remontar el gol de Ivan Perisic que adelantó al Eindhoven y convertirlo en una goleada por cinco tantos: Fede Valverde marcó el empate, Bellingham el segundo, Kylian Mbappé añadió dos más y Vinicius Júnior cerró la manita.

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El conjunto blanco eleva así su cuenta a 15 puntos en cinco partidos y es líder en solitario de la clasificación, prolongando su arranque perfecto en la competición continental mientras su afición sueña con seguir peleando por el título.