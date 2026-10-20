Convenció Arda Güler, estrella del Real Madrid, a su entrenador José Mourinho de la necesidad de concederle un papel mayor en la posición de centrocampista, después de que su presencia en el centro del campo contribuyera a cambiar la imagen del equipo durante el duelo ante el Sevilla, en el que firmó su mejor actuación de la temporada y alcanzó un récord en posesión y en pases.

Según el diario español "As", Mourinho se preparaba para realizar un cambio táctico antes del duelo ante el Sevilla, después de afirmar: "Estoy aquí para hacer lo que creo que es mejor para el equipo. Creo que llegará un día en que las tecnologías de inteligencia artificial determinen la mejor alineación posible, y el papel de los entrenadores se limite únicamente a trabajar en el campo, pero hasta hoy, siguen siendo los entrenadores quienes toman las decisiones".

Y aunque el técnico portugués no lo anunció abiertamente antes del partido, realizó un cambio limitado que provocó una fuerte reacción dentro del equipo, y lo llevó a ofrecer su mejor partido de la temporada.

El traslado de Güler a la base de la creación del juego desde el inicio fue el más destacado de esos cambios, pues contribuyó a cambiar la cara del equipo.

Y después de que Mourinho dudara en apostar por el jugador turco en esa posición concreta durante la primera mitad de la temporada, el duelo ante el Sevilla lo convenció definitivamente de la utilidad de esa opción.

Se espera que Güler dispute más partidos en esa posición, y que participe de forma más regular en el centro del campo, especialmente en los duelos en los que el Real Madrid necesita aumentar su eficacia ofensiva a través de la posesión del balón.

Esto no significa que el jugador turco no vaya a regresar al extremo derecho o a la posición de organizador del juego en algunos tramos de la temporada, pero Güler se ha convertido, dentro del proceso gradual que ejecuta Mourinho desde su llegada con el objetivo de alcanzar la mejor alineación posible, en una opción muy realista para jugar junto a Aurélien Tchouaméni en el centro del campo.

La palabra clave es el control

La presencia de Güler en el centro del campo le otorga a Mourinho la capacidad de controlar el ritmo del partido, algo que el equipo no había logrado hasta ahora.

El entrenador considera que el jugador turco puede, jugando en esa posición, leer el desarrollo del juego de cara al campo, controlar el ritmo, organizar la circulación del balón y encontrar los pases interiores que aprovechan la velocidad de los jugadores de la línea de ataque.

Asimismo, el intercambio de posiciones entre Güler y Jude Bellingham durante algunos tramos del duelo ante el Sevilla recibió la aprobación de Mourinho, dadas las dificultades que ese movimiento impone a la organización defensiva del rival.

El equilibrio deseado que busca todo entrenador de élite llegó gracias a la presencia del jugador turco en el centro del campo, junto a la capacidad de Diomande de realizar grandes esfuerzos al regresar a cumplir con las tareas defensivas.

Esto llevó al propio Cucurella a elogiar con claridad, en más de una ocasión durante el duelo ante el Sevilla, los esfuerzos realizados por el jugador.

Asimismo, la presencia de Fede Valverde en el extremo contribuyó a lograr ese equilibrio, con la posibilidad de situarlo en una posición más adelantada en el futuro, pues los experimentos tácticos siguen en marcha, pese a su dificultad ante la necesidad de conseguir victorias.

Con todo, el cuerpo técnico considera que lo que hace a Güler especial en la posición de centrocampista es su capacidad para conectar las distintas líneas del juego, gracias a su habilidad en el pase corto y al entendimiento con sus compañeros, además de su capacidad para enviar pases interiores a Diomande y Kylian Mbappé, y lanzarlos hacia la portería aprovechando su velocidad.

Aún le queda mucho por progresar

Mourinho afirmó antes del duelo ante el Sevilla, sin revelar su intención de alinear a Güler en la posición de centrocampista: "Arda es un jugador que posee un gran talento y, por suerte, aún no ha llegado a la fase del jugador completo. Pero tiene las cualidades que le permiten jugar en posiciones diferentes. Estoy muy contento".

El partido presenció cómo el equipo alcanzó su porcentaje de posesión más alto de la temporada, con un 65%, además de registrar un récord en número de pases, que llegó a 666 pases, superando la cifra anterior de 599 pases ante el Málaga.

Y añadió el entrenador: "La posición de centrocampista es la más difícil. Si el jugador se limita únicamente a atacar, es mejor que juegue en el extremo o en la posición de organizador del juego. Y para convertirse en un jugador de altísimo nivel, debe poseer una calidad diferente y entender el desarrollo del juego".

Y aunque Güler todavía necesita pulir algunos aspectos de su rendimiento para dominar el juego en esa posición, se mereció recibir la oportunidad de participar en ella de forma más regular, y acostumbrarse a sus exigencias.

Y aunque la primera idea de Mourinho siempre consistió en asegurar el centro del campo apoyándose en Tchouaméni y Valverde, el análisis del entrenador de lo ocurrido en los dos últimos partidos ante el Villarreal y el Elche tras el parón lo llevó a probar una opción diferente, con el objetivo de dar al equipo más control y equilibrio, opción que consiste en apostar por Güler.

La decisión de situar al jugador turco en la posición de centrocampista ante el Sevilla fue una aventura táctica y, en el cuadro cuyos rasgos Mourinho va dibujando poco a poco, todavía queda por definir un papel para Valverde tras el cambio que realizó en la posición de Güler.

El entrenador dijo del jugador uruguayo: "Es uno de los jugadores más versátiles en cuanto a posiciones del fútbol, y puede jugar en casi cualquier posición a un nivel muy alto. Y si se viera obligado a jugar de portero, se pondría los guantes y se colocaría entre los palos".

Mourinho tiene ahora tres opciones para mantener a Güler en la posición de centrocampista: dejar a Valverde en la posición de lateral, devolverlo al extremo derecho que Güler ocupaba hasta ahora, o mantener a Valverde en el centro del campo y sentar a Tchouaméni en el banquillo, para que el jugador uruguayo juegue junto a la estrella turca.