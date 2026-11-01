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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Bellingham, impresionado por las cualidades de la estrella del Real Madrid: ¡lo que hizo es increíble!

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
J. Bellingham
Y. Diomande
España
Inglaterra
Côte d’Ivoire

La estrella inglesa marcó su gol número 50

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El inglés Jude Bellingham mostró su gran admiración por el gol que marcó su compañero Yan Diomande durante la victoria del Real Madrid ante el Racing de Santander (3-0), asegurando que no sabía que el jugador poseía un disparo tan potente, pese a haber marcado un gol similar ante el Leipzig.

Bellingham habló para la cadena de televisión del Real Madrid tras el partido, en el que firmó su gol número 50 con la camiseta del club blanco, igualando así el registro de la leyenda francesa Zinedine Zidane.

El jugador inglés dijo sobre el gol de Diomande: "Es algo increíble, no sabía que tenía un disparo tan maravilloso como ese. Marcó un gol similar ante el Leipzig, y ahora lo ha hecho ante el Racing. Es un jugador especial y tenemos suerte de contar con él en el equipo".

Sobre la importancia de la victoria, Bellingham explicó: "El triunfo fue muy importante después de nuestra victoria en el Camp Nou, y estamos muy contentos", señalando que alcanzar el gol número cincuenta representa un logro especial para él, aunque recalcó la importancia de la contribución de todos los jugadores a la hora de marcar goles y ayudar al equipo.

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También elogió el haber mantenido la portería a cero por tercer partido, considerando que eso refleja el trabajo colectivo, dirigiendo sus elogios a la línea defensiva y a los porteros Thibaut Courtois y Andriy Lunin, y subrayando que el entrenador siempre se centra en este aspecto.

Bellingham concluyó sus declaraciones destacando que la sexta victoria consecutiva es algo positivo, pero que lo más importante es preparar los próximos compromisos, en primer lugar el enfrentamiento ante el AEK Atenas y, después, el Valencia.

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