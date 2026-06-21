Bellingham explica por qué se emociona tanto al escuchar el himno nacional inglés

Jude Bellingham, estrella del Real Madrid y de Inglaterra, admite que cantar el himno antes de cada partido con los «Tres Leones» le llena de emoción.

Con 22 años, brilló en el debut mundialista del miércoles, cuando Inglaterra venció 4-2 a Croacia: marcó el gol inicial del segundo tiempo y alcanzó su 49.ª internacionalidad.

Antes del duelo del martes ante Ghana, el centrocampista reconoció lo mucho que significa vestir la camiseta inglesa y describió lo que vive antes de cada encuentro, cuando suena el himno.

En unas declaraciones recogidas por el diario británico «Daily Mail», afirmó: «Creo que el himno nacional es la última oportunidad para recordar a quienes te ayudaron a llegar hasta aquí y lo que significa ser inglés».

Y añadió: «Pienso en mi abuelo, que falleció justo antes de mi debut con Inglaterra. Era un patriota convencido, un inglés de pura cepa, capaz de contarte cada guerra, batalla, rey y reina. Pienso en él justo antes del partido, mientras suena el himno».

También recordó a su familia: «Pienso en los sacrificios que han hecho para que yo esté aquí. Mi madre, mi padre y mi hermano Job, que juega en el Borussia Dortmund, han sido fundamentales, y mi hermano siempre me ha apoyado».

Este Mundial es su cuarto gran torneo con Inglaterra y ya ha alcanzado varios hitos importantes.

A pesar de su juventud, el centrocampista es uno de los líderes de la plantilla de Thomas Tuchel. En una entrevista con la FIFA, Bellingham explicó la responsabilidad que siente al jugar con su selección.

Bellingham añadió: «Cuando piso el campo, llevo este escudo en el pecho y el 10 a la espalda, y doy todo. Jugar un Mundial es el sueño de cualquier futbolista; ya viví uno y ahora vuelvo con la selección para mi segundo».

Mi responsabilidad con el equipo y el país es darlo todo. Ha sido un proceso gradual hasta llegar aquí con la selección inglesa. Llevé el brazalete de capitán en los amistosos, señal de que voy por buen camino. Puedo aportar tanto de titular como desde el banquillo, y aunque otros también merecen jugar, estoy preparado para dar minutos al equipo».