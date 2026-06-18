Bellingham, con tono seguro: «He demostrado a la gente quién soy»

Jude Bellingham, estrella de Inglaterra, respondió a las críticas tras aportar en la victoria 4-2 sobre Croacia en el debut mundialista de 2026.

El jugador del Real Madrid marcó el tercer gol de su selección en Dallas, clave para darle la vuelta al marcador en la segunda parte tras el empate al descanso.

Una respuesta contundente a las dudas

Su actuación llega tras meses de incertidumbre sobre su futuro internacional y su encaje en el equipo de Thomas Tuchel, especialmente después de perderse las concentraciones de septiembre y octubre por lesión.

Además, en los últimos meses ha recibido críticas por su supuesta falta de adaptación a la filosofía de Tuchel.

Tras el partido, declaró a la BBC: «Ha sido fantástico dejar atrás el revuelo, demostrar a mi país y a mis compañeros mi compromiso y ayudar al equipo a ganar».

Y añadió: «Hemos realizado un gran trabajo colectivo. En la primera parte tuvimos la intensidad necesaria, pero no estuvimos lo suficientemente bien con el balón; en la segunda parte, sin embargo, logramos combinar todos los elementos necesarios y nos mostramos mucho mejores».

Un honor que no cambia

El centrocampista inglés subrayó que representar a su selección es más importante que cualquier crítica y afirmó: «Ayudar a mi equipo y a mi país es un gran honor, y nada cambiará eso».

Reconoce que la temporada pasada fue dura, pero ahora se siente en plena forma física y mental.

«Fue una temporada difícil, pero ahora tengo energía, concentración y fuerza. Me impulsa demostrar mi valía y eso me ayuda a jugar con máxima concentración y entusiasmo», afirmó.

Un mensaje a los críticos

Pese a las críticas, afirmó no guardar rencor: «Sé que viene con el puesto y a veces me las merezco».

Y concluyó: «Hoy ha sido bonito recordar a la gente quién soy y lo que puedo aportar en el campo».