“Bellerín está muy feliz de tener esta oportunidad en el Betis”

El agente del jugador, Albert Botines, considera que puede quedarse en el conjunto verdiblanco cuando termine su cesión.

Resulta más que interesante y reveladora la entrevista que Albert Botines, agente de Héctor Bellerín ha concedido a goal.com donde desgrana los pormenores del fichaje del defensa por el Real Betis. El representante del lateral destaca que el jugador necesitaba un cambio en su carrera deportiva. Desde los 16 años vivía en el norte de Londres y la pandemia, estar solo en casa, sin su familia, le hizo replantearse un cambio. “Estaba más concentrado en ir a Italia o España porque sentía que era el momento adecuado para ir a esas ligas. Hubo muchas oportunidades durante el mercado. A veces parece que se podría acordar algo, pero luego cambió. Fue un mercado realmente largo”.

Antes de la llegada del conjunto verdiblanco hubo otras opciones importantes para Bellerín. El nombre del Inter de Milán estaba encima de la mesa incluso una posible vuelta a la que fue su casa, el FC Barcelona. La situación económica del Betis era complicada y no fue hasta última hora cuando se pudo concretar la operación como así lo relata el agente. “Fue difícil por el dinero. Necesitaban hacer muchas cosas el último día y poner a un jugador del primer equipo en el segundo para tener la licencia libre. Luego tenían que esperar la aprobación de La Liga sobre cuánto dinero podían pagar por el jugador. Terminamos a las once del último día, así que fue largo”.

El padre de Bellerín es un bético más desde la lejanía, crió a su hijo tal y como reza la leyenda que figura en el Villamarín: “De padres a hijos, de abuelos a nietos”. Ese amor por el conjunto verdiblanco fue clave para que el catalán llegara a la avenida de La Palmera. “Estaba muy feliz de ir allí. El Betis es como una religión. Es difícil de explicar, pero cuando alguien de tu familia es del Betis, sientes que es tu club y él estaba muy feliz de tener esta oportunidad”. Pero la pasión por el club no solo fue el detonante. El Betis está empezando a hacer las cosas bien, tiene un entrenador que marca las diferencias y juega en Europa. Todo ello son condicionantes que hacen que la balanza se equilibre para un jugador que viene de estar en un equipo de referencia de la Premier. “Estaba muy emocionado porque es un club de La Liga y es un club que la gente ama. Sintió por parte de su padre y de su familia que el Betis es su club, así que fue muy emotivo. Pero también estaba contento porque el club lo está haciendo bien y juegan la Europa League esta temporada. Así que pensamos que era una muy buena oportunidad para ir allí, era el momento adecuado”.

La salida de Bellerín de Inglaterra también fue un reto para Albert Botines. El jugador le expresó el deseo de salir porque era importante para él, sentía la necesidad de cambiar, incluso por motivos de salud. “Fue muy, muy importante para mí. Creo que hemos estado juntos durante 12 años, para mí es como uno de mis hijos. Por eso era muy importante. Me decía ‘Albert, por mi salud, por mi cabeza, tengo que irme, quiero cambiar el país, quiero estar más cerca de mi familia’. Y fue un desafío para mí porque no fue fácil. Los salarios son altos en Inglaterra, por lo que es difícil traer jugadores de la Premier League con esos salarios a países como España e Italia porque no pueden permitírselo. Así que no fue fácil, pero al final él estaba muy feliz, también la familia. Todos estaban felices “.

Ahora Bellerín solo piensa en jugar, disfrutar, sentirse importante en el Real Betis y sobre todo hacerlo bien. Está centrado solo en esos objetivos y no se plantea el futuro, pero el jugador solo tiene un año de cesión con el cuadro verdiblanco y es inevitable hablar de futuro. Albert Botines no descarta una continuidad y asegura que “será posible porque está muy feliz” pero todavía queda mucho y hay algunos condicionantes, económicos sobre todo. “Dependerá de muchas cosas, sobre todo si van a la Champions League o no, porque entonces pueden tener más presupuesto para pagar el permanente”. Aunque reconoce que no están en esos menesteres en estos instantes. “No estamos pensando en el verano. Está concentrado en el día a día, está feliz y está enfocado en hacer buenos partidos nuevamente. Fue un verano largo para él hasta el último día, por eso ahora su enfoque es partido a partido”.

La intrahistoria de un fichaje que hizo feliz a un jugador, a un padre, a una familia y a una afición. Pero también a un entrenador. Pellegrini se empeñó en la necesidad de traer a un lateral derecho y Bellerín llegó al estadio que considera su casa.

