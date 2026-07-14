Belić anima a Modrić a pensar en su futuro... ¿Y un regreso al Real Madrid?

Según la prensa, Luka Modrić habría cambiado de idea sobre su retiro tras el regreso de Slaven Bilić al banquillo de Croacia.

El exjugador del Real Madrid pensaba retirarse, pero la llegada de un técnico en el que confía le ha hecho recapacitar.

Ambos ya trabajaron juntos en el primer ciclo de Bilić como seleccionador y mantienen una sólida amistad: solían comer juntos cada vez que el técnico visitaba Madrid.

Modrić conocía las negociaciones de Bilic para reemplazar a Zlatko Dalić y, en algunas conversaciones, sugirió que seguir en activo sería posible si él asumía el cargo, algo que ya es realidad.

Así, el capitán croata puede prolongar su carrera internacional bajo las órdenes de su exentrenador, según el diario español «AS».

Se ha rumoreado sobre un posible regreso al Real Madrid, pero el club no se ha puesto en contacto con él.

Rubén Amorim, nuevo técnico del Milan, ya se ha puesto en contacto con él para incorporarlo a su proyecto, aunque el centrocampista no se ha pronunciado y disfruta de su vida en Milán junto a su familia.