Bélgica no se queda de brazos cruzados y toma medidas inmediatas contra la FIFA

Bélgica ha recurrido la decisión de la FIFA de no sancionar a Folarin Balogun para los octavos de final. Los abogados de la Federación Belga de Fútbol (RBFA) piden una explicación formal y acceso a los informes oficiales, según The Athletic.

El domingo por la noche, la FIFA anunció de forma inesperada que Balogun, expulsado en el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina (2-0), no sería sancionado para los octavos de final contra Bélgica.

Según el periodista Ben Jacobs y The New York Times, esa decisión se debió a una llamada del presidente Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Esa misma noche Bélgica anunció que actuaría.

Según The Athletic, Bélgica pide una explicación completa y transparente, así como el informe de la comisión de árbitros.

La FIFA podría negarse a publicarlo. Bélgica debe apresurarse: el partido empieza a las 2:00, hora de los Países Bajos.