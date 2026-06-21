Bélgica no logra romper la defensa iraní... y pone a Egipto bajo presión antes de su partido contra Nueva Zelanda

La selección belga no pudo ganar en la segunda jornada del Grupo 7 del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Se topó con la sólida defensa de Irán y con la brillante actuación de su portero, Alí Reza Piránvand, así que el partido terminó 0-0.

Los Diablos Rojos dominaron las dos partes, pero no pudieron traducir su superioridad en goles ante una defensa iraní bien organizada y un portero excepcional que salvó a su equipo en momentos decisivos.

Dominio belga infructuoso

Rudi García salió con un 4-2-3-1, con Lukaku de punta, apoyado por Alexis, De Bruyne y Trossard.

Irán respondió con un 5-4-1 liderado por Mehdi Taremi.

Lukaku vio la amarilla en el 3’ tras chocar con el portero. Los belgas dominaron la pelota y presionaron, pero los disparos de De Bruyne y De Kuiper se marcharon desviados en el 9’.

Los iraníes respondieron con peligrosos contraataques.

Aun así, Kanani respondió con un potente disparo que detuvo Courtois (min. 14).

Taremi pensó abrir el marcador de tiro libre, pero el tanto fue anulado por fuera de juego (27’). Así terminó el primer tiempo 0-0 pese a una ocasión final de De Kuiper (44’).

Beranvand salva a Irán

En la segunda parte, Salimakers falló tras un córner (min. 50).

Tras la entrada de Vanaken, Castagne y Lukebakio, los belgas creyeron romper el empate, pero Piranhvand realizó una gran parada a disparo de De Kuiper (min. 59).

La expulsión de Ngoy complicó aún más la tarea.

La situación empeoró para Bélgica cuando Ngoy fue expulsado por una dura entrada sobre Tarmi (min. 67), dejando a los Diablos Rojos con diez.

Con uno menos, Bélgica perdió puntería y, aunque Irán lo intentó, Courtois detuvo un potente disparo (min. 82).

Los últimos minutos fueron intensos.

En los últimos minutos, Piranhvand brilló con dos paradas consecutivas a De Kuiper (min. 87 y 88), mantuvo su portería a cero y le dio a Irán un valioso punto.

Clasificación del grupo

Con este resultado, Bélgica es segunda del Grupo 7 con dos puntos, los mismos que Irán, a la espera del Egipto-Nueva Zelanda de este lunes, cuyo ganador liderará la tabla.