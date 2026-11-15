Bélgica impresiona ante Italia y se clasifica para los cuartos de final de la Liga de Naciones

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Bélgica ganó el domingo por 4-1 a Italia en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Gracias a esta contundente victoria, el equipo del seleccionador Mark van Bommel pasa a cuartos de final como segundo del grupo B.

El partido arrancó con intensidad en Bruselas y Senne Lammens realizó dos grandes paradas. Aun así, Italia marcó tras un rápido contraataque: Francesco Pio Esposito remató a gol desde cerca.

El equipo de Van Bommel remontó en un abrir y cerrar de ojos. Maxim De Cuyper firmó el 1-1 desde cerca tras un inteligente pase de Charles De Ketelaere dentro del área. Bélgica estaba lanzada y se puso 2-1 por medio de Nathan Ngoy, que envió el balón al techo de la portería.

La tarea de los visitantes se complicó aún más cuando Jérémy Doku marcó el 3-1 tras una gran jugada individual. Los Diablos Rojos se hacían así con el liderato del grupo A de la Liga de Naciones.

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Kevin De Bruyne, vinculado al PSV, tuvo mala suerte poco antes del descanso con un potente disparo al poste. En la otra portería, Niccolo Pisilli cabeceó fuera para Italia, que, tras un buen comienzo, apenas pudo hacer frente a Bélgica.

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Bélgica mantuvo su vocación ofensiva tras el descanso. Youri Tielemans encontró a De Bruyne, que disparó ligeramente desviado. De Ketelaere estrelló un potente cabezazo en el larguero. El cuarto gol de la selección belga parecía inminente. Gianluigi Donnarumma lo evitó con una gran parada ante un disparo del muy activo De Bruyne.

Bélgica reclamó a gritos un penalti cuando De Cuyper cayó dentro del área, pero el árbitro no señaló la pena máxima. Poco después, Diego Moreira disparó fuera. Italia apenas pudo hacer frente al juego ofensivo belga.

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El equipo de Van Bommel amplió la ventaja hasta el 4-1 en la recta final. El destacado De Bruyne encontró a Moreira, que envió el balón a la esquina inferior izquierda. Esposito tuvo la oportunidad de salvar el honor, pero falló un penalti en el tiempo añadido. Poco después, el 4-2 de Alphadjo Cisse fue anulado por fuera de juego.

Una noche muy satisfactoria, por tanto, para los Diablos Rojos, en los que Mika Godts entró en el último minuto, con una plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones como recompensa.