Bélgica en conflicto: prohíben de repente a un jugador participar en el partido contra España

Bélgica discute con el Sporting de Lisboa por la forma física de Zeno Debast. El club portugués le ha prohibido jugar los cuartos de final del Mundial.

El martes, Bélgica venció 4-1 a Estados Unidos y avanzó a cuartos.

En cuartos se medirá a España el viernes. Rudi García no podrá contar con Amadou Onana, lesionado de gravedad ante EE. UU., ni con Debast, ahora declarado baja por su club.

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) emitió un comunicado: «Debast no estará disponible para los cuartos de final. Su club, el Sporting CP, le informó que, desde el punto de vista médico, no está en condiciones de jugar».

«Esta valoración difiere de la de nuestro propio equipo médico, así como de la de las autoridades médicas y de seguros de la FIFA».

«Zeno se entrena ahora de forma individual bajo la supervisión del departamento de Mejora del Rendimiento de la RFBA», concluye la federación. Así pues, Debast no jugará en este Mundial.