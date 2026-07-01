El seleccionador belga, Rudi García, sorprendió al dejar en el banquillo a Kevin De Bruyne, Jérémy Doku y Maxim De Cuyper ante Senegal. Con 2-0 en contra en los octavos de final de Seattle, los cambió poco después del descanso. Aun así, Bélgica forzó la prórroga y Youri Tielemans marcó el 2-3 de penalti. Las críticas a García no cesan.

Durante el encuentro, que parecía perdido, el comentarista dela VRT Filip Joos criticó con dureza la sustitución de Doku y De Bruyne. «Sustituyen a Doku... por Lukébakio. Y también a De Bruyne (por Nicolas Raskin). Vaya».

«¡Pero si es muy pronto para sacar a Kevin De Bruyne! ¿Está haciendo su mejor partido? No. Pero ¿quién sí? ¿Está dando la cara? Al cien por cien. ¡Lleva haciéndolo todo este Mundial! Se oye un murmullo en el estadio».

«Sacar a Doku y a De Bruyne justo cuando vas 2-0 abajo. Todo es posible, ojalá resulten ser los cambios acertados. Lo dudo mucho».

«Si perdemos aquí, Rudi García podrá contar a sus nietos: “Fui seleccionador de Bélgica. Perdí dos partidos internacionales: el primero y el último. En Murcia y en Seattle”», comentó Joos.

A un cuarto de hora del final, García realizó otro cambio que Joos consideró incomprensible: «Meunier, claro, y luego saca a De Cuyper… Sí, el hombre que hace un momento era uno de los pocos que se incorporaba al juego y ganaba un duelo aéreo en el segundo palo».

«Mientras que Castagne ya no puede hacer la desmarque. ¡No, en lugar de eso sacamos a De Cuyper! ¡Es incomprensible! ¡De verdad que es incomprensible! El mejor Diablo Rojo del Mundial», afirmó Joos.

García, de 62 años, fue nombrado seleccionador de Bélgica en enero de 2025. Perdió en su debut en la Liga de Naciones contra Ucrania (3-1) en Murcia. Luego completó la eliminatoria mundialista invicto y mantiene esa racha en el Mundial.

En el Mundial empató con Egipto e Irán y luego venció 5-1 a Nueva Zelanda para avanzar. En octavos Senegal dominó, pero Bélgica se salvó con los goles de Lukaku (86’) y Tielemans (89’).

Tras la remontada, Karl Vannieuwkerke, presentador de la VRT, sugirió usar la cámara sobre García como “puro slapstick”: “No para de escribir, usa el móvil, habla con Witsel…”.

«¡Hace de todo menos entrenar!», añade la analista Imke Courtois. «Está con el móvil, habla con Fernández-Pardo, con Witsel... Es un personaje muy extraño», concluye. En octavos, Bélgica se medirá al anfitrión, Estados Unidos, o a Bosnia y Herzegovina.