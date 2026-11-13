Previa del Bélgica-Italia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA
Bélgica recibe a Italia en el Koning Boudewijnstadion de Bruselas el domingo 15 de noviembre, en un partido del grupo 1 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA con implicaciones para las opciones de ambos de alcanzar los cuartos de final. El encuentro comenzará a las 15:45 EST y a las 19:45 GMT.
Bélgica ocupa el tercer puesto tras una campaña irregular
Bélgica llega a este partido en el tercer puesto del grupo tras una campaña irregular. El equipo de Mark van Bommel reaccionó bien a la derrota por 4-1 ante Francia al vencer por 2-1 a Turquía y seguir con opciones, gracias a los goles de Kevin De Bruyne y Charles de Ketelaere en la primera parte.
Italia ha mejorado con Mancini
Italia llega a Bruselas en el segundo puesto y con la moral alta tras imponerse por 3-1 a Turquía y Francia. El delantero del Inter de Milán Pio Esposito marcó dos goles ante Francia después de haber anotado contra Turquía.
Mancini ha aprovechado este periodo de selecciones para dar rodaje a varios jóvenes talentos prometedores, entre ellos Marco Palestra, del Chelsea, y el creador de juego Mattia Liberali, del Como, mientras el seleccionador de Italia mira al futuro.
Datos clave y noticias sobre lesiones
- Jeremy Doku regresa tras su lesión para reforzar las opciones ofensivas de Bélgica.
- Alphadjo Cisse, la sensación de 20 años del AC Milan, ha marcado ocho goles en la Serie A esta temporada y aspira a disputar sus primeros minutos con la selección absoluta.
- Bélgica ha dejado su portería a cero en cinco de sus últimos siete partidos en casa.
- A Italia le basta un empate para alcanzar la fase eliminatoria.
Novedades de los equipos y convocatorias
Belgium contra Italia alineaciones probables
Manager
- M. van Bommel