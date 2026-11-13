Previa del Bélgica-Italia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Bélgica recibe a Italia en el Koning Boudewijnstadion de Bruselas el domingo 15 de noviembre, en un partido del grupo 1 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA con implicaciones para las opciones de ambos de alcanzar los cuartos de final. El encuentro comenzará a las 15:45 EST y a las 19:45 GMT.

Bélgica ocupa el tercer puesto tras una campaña irregular

Bélgica llega a este partido en el tercer puesto del grupo tras una campaña irregular. El equipo de Mark van Bommel reaccionó bien a la derrota por 4-1 ante Francia al vencer por 2-1 a Turquía y seguir con opciones, gracias a los goles de Kevin De Bruyne y Charles de Ketelaere en la primera parte.

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Italia ha mejorado con Mancini

Italia llega a Bruselas en el segundo puesto y con la moral alta tras imponerse por 3-1 a Turquía y Francia. El delantero del Inter de Milán Pio Esposito marcó dos goles ante Francia después de haber anotado contra Turquía.

Mancini ha aprovechado este periodo de selecciones para dar rodaje a varios jóvenes talentos prometedores, entre ellos Marco Palestra, del Chelsea, y el creador de juego Mattia Liberali, del Como, mientras el seleccionador de Italia mira al futuro.

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Datos clave y noticias sobre lesiones

Jeremy Doku regresa tras su lesión para reforzar las opciones ofensivas de Bélgica.

Alphadjo Cisse, la sensación de 20 años del AC Milan, ha marcado ocho goles en la Serie A esta temporada y aspira a disputar sus primeros minutos con la selección absoluta.

Bélgica ha dejado su portería a cero en cinco de sus últimos siete partidos en casa.

A Italia le basta un empate para alcanzar la fase eliminatoria.

Novedades de los equipos y convocatorias