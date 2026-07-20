Bélgica apuesta fuerte por este holandés como nuevo seleccionador

Mark van Bommel es el principal candidato para ser el nuevo seleccionador de Bélgica, según De Telegraaf. Fuentes de la Federación Belga de Fútbol (KBVB) indican que el neerlandés de 49 años lidera la lista para suceder a Rudi García al frente de los Diablos Rojos.

La federación quiere actuar con rapidez tras la marcha de García y ve en Van Bommel al sucesor ideal. El exinternacional de la Oranje no ha hecho declaraciones, pero varias fuentes confirman que su nombre figura entre los candidatos.

Su prestigio en el país es alto tras ganar la liga 2023 con el Royal Antwerp —su primer título desde 1957—, la Copa y, al año siguiente, la Supercopa.

Su carrera como técnico arrancó como asistente en categorías inferiores y selecciones. En 2017 dirigió al PSV Sub-19 y un año después ascendió al primer equipo, donde acumuló 75 partidos: rozó el título en su primera temporada y fue destituido en la segunda por malos resultados.

Tras dejar el PSV fichó por el VfL Wolfsburgo. En 2022 Marc Overmars lo llevó al Royal Antwerp, donde el éxito fue inmediato.

Tras dejar el Antwerp, rechazó ofertas de Alemania, España e Italia al no encontrar el reto adecuado y se tomó un descanso de dos años.

Si cierra el acuerdo con la KBVB, será su primera experiencia como seleccionador y seguirá los pasos de su suegro, Bert van Marwijk, subcampeón del mundo con Holanda en 2010.

Bélgica destituyó a García tras un Mundial decepcionante. Aunque los Diablos Rojos llegaron a cuartos, su juego no convenció.

Los empates ante Egipto e Irán le valieron duras críticas, y en octavos Bélgica apenas evitó la eliminación contra Senegal. Ante la primera gran potencia, España, cayó eliminada.