Beckford jugará a préstamo en la Universidad de Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelenese decidió cederlo a la UCR para la temporada 2019.

No fue un gran 2018 para Jake Beckford en la Liga Deportiva Alajuelense. Es que el volante no ha tenido gran participación en el primer equipo rojinegro durante esta temporada y tanto el jugador como el club buscaban un cambio.

Por esta razón es que el propio centrocampista fue el que pidió ser cedido y La Liga lo envió a la Universidad de Costa Rica, según anunció el mismo Beckford este sábado en una entrevista al diario La Nación.

Beckford había llegado a Alajuelense en 2017, pero no tuvo la continuidad esperada: "Yo pedí el préstamo y me lo aprobaron, me dieron la oportunidad de salir, necesito jugar más", dijo al medio antes mencionado.

En esta temporada, el jugador de 24 años apenas vio acción en 5 juegos y un total de 167 minutos disputados. En otros 13 partidos fue al banco de los suplentes pero no ingresó.

Beckford tendrá un gran desafío en la UCR, que no atraviesa un gran momento y tendrá que luchar mucho para salvarse del descenso en el Clausura, ya que en el acumulado apenas tiene 10 puntos.