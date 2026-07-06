Beckford escribe su nombre con letras de oro en la historia de Inglaterra en el Mundial

Jordan Pickford, portero de Inglaterra, alcanzó un nuevo hito al jugar contra México en el Estadio Azteca. En los octavos de final del Mundial 2026, en una noche clave para los «Tres Leones» en uno de los templos del fútbol.

Según la red francesa «Stats Foot», Pickford disputó su partido número 17 con Inglaterra en una fase final del Mundial, igualando el récord de Peter Shilton como el jugador inglés con más participaciones en la historia del torneo.

Este logro refuerza su estatus de pilar de la selección, donde mantiene la titularidad desde hace varios Mundiales.

El duelo Inglaterra-México genera gran expectación, pues ambas selecciones aspiran a llegar lejos en el torneo.

México avanzó tras vencer 2-0 a Ecuador y ahora juega en casa ante Inglaterra.

Inglaterra, por su parte, avanzó tras ganar 2-1 a la República Democrática del Congo y ahora busca el pase a cuartos ante un rival de altura.