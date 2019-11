Beckeles: "Seguiré buscando una oportunidad y sino pues vendrán mejores cosas"

Liga Nacional de Honduras: El lateral de Olimpia aceptó que, si sigue sin contar minutos con Pedro Troglio, se buscará un nuevo equipo.

Olimpia todavía está en fase de definiciones en el Torneo Apertura, pero mientras tanto hay algunos que ya piensan en el futuro. Es el caso de Brayan Beckeles, quien no ha tenido casi oportunidades bajo las órdenes de Pedro Troglio, por lo que aceptó que pudiera buscar "mejores cosas" la próxima temporada.

"Son decisiones de él (Pedro Troglio), yo tranquilo y a trabajar, toda mi vida he sido un profesional y no voy a dejar ser serlo, lo voy a seguir siendo. Seguiré buscando una oportunidad y sino pues vendrán mejores cosas", dijo el lateral este viernes ante la prensa, cuando fue consultado por su falta de minutos con el argentino.

"Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto, estoy viviendo una experiencia que no estaba acostumbrado y estoy seguro que lo mejor va a venir. Sé que estoy trabajando bien y bueno la verdad no está en mis manos", agregó.

Sobre si analiza marcharse del Albo al final del torneo, comentó: "Si sigue esta situación, me hago a un lado mejor. Me vine para ser campeón y juegue o no juegue sé que lo voy a lograr porque mi aportación es buena para estos jóvenes. Somos humanos y tenemos ganas de estar jugando, Dios te enseña de la mejor manera y ahorita me está enseñando cosas que quizá no las había vivido antes".

Y siguió: "No soy de llorar porque soy un hombre que trabaja para tener una oportunidad, seguir trabajando de la mejor manera. Acá somos compañeros todos y estamos luchando por un puesto, respetar las decisiones del profesor".

Al mismo tiempo, Beckeles aceptó que quiere retirarse con la camiseta de Vida: "Yo siempre he dicho que quiero terminar en el Vida, es mi equipo y mi ciudad, pero hoy estoy feliz acá porque Olimpia me ha dado muchas cosas y tengo que devolverle algo".

"No soy de platicar con los técnicos, si me toca no jugar un partido más y que Olimpia sea campeón te lo juro que lo firmo y estaría contento", cerró.

Olimpia juega este domingo ante Marathón buscando mantener la punta del Apertura.