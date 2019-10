Beausejour: "Al Ejército lo tengo asociado con el peor período de Chile y me genera temor"

El zurdo no esconde su profunda preocupación por la grave crisis social que vive Chile. "Hay que definirse", invitó a sus colegas de la Selección.

está en estado de emergencia, el fin de semana no se pudo jugar la fecha del fútbol profesional y los protagonistas del juego no han dejado de opinar sobre la crisis social del país. Otro jugador que mostró su postura fue Jean Beausejour. El lateral de Universidad de Chile criticó duramente al mundo político ya que consideró que “no ha dado la altura”.

"En general, todo el espectro político no ha estado a la altura, pese a que muchos quieren ser voceros de este descontento social. Es una oportunidad única para ellos y quizás la última de darle cauce, porque no sé si tendremos otra oportundiad como país, de recoger lo que pretende la gente", dijo en diálogo con Radio ADN.

"Son cosas que uno nunca quisiera que pasaran en los fenómenos sociales, pero la historia dice que son prácticamente inevitables a menos que haya una conducción desde el gobierno que prevea estas cosas. Y ese ha sido el gran déficit que uno ha visto, en la conducción", agregó.

Finalmente, se refirió a las manifestaciones de otros futbolistas, como Gary Medel, Claudio Bravo, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Nicolás Castillo. “Tengo mi postura marcada, pero mis compañeros en la Selección no la tienen. Creo que hay que definirse, tomar partido por algo”, apuntó.

"Al Ejército lo tengo asociado con el peor período de Chile y me genera temor. Crío a mis hijos para que no tengan ese temor. Sé que genuinamente, hay gente que pide por ellos, y no me atrevo a condenar desde un auto de alta gama porque no tengo las necesidades de la gente de Puente Alto”, cerró sobre la presencia, en casos violenta, de los militares en las calles de Santiago y las regiones.