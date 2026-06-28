Baz: Repito la trayectoria de mi padre con Argentina... y le doy las gracias a Messi por ello

La joven estrella Nico Baz sigue creciendo en la selección argentina, que avanza firme en el Mundial 2026.

La Albiceleste cerró la fase de grupos con un 3-1 sobre Jordania en Dallas, en un partido de rotaciones en el que brilló Messi, quien ingresó en el 60’ y marcó de tiro libre en el 80’.

Baz declaró a«Marca»: «Me reciben siempre de la mejor manera y eso es fantástico. Este apoyo me ayuda a salir al campo y jugar como suelo hacerlo».

Y añadió: «Estoy muy orgulloso de vestir esta camiseta, igual que lo hizo mi padre en el 98», en referencia a su padre, Pablo Baz, que formó parte de la selección albiceleste en el Mundial de Francia.

Al hablar de la siguiente fase, Nico Baz se centró en el trabajo en equipo y afirmó: «Lo dejo todo en manos del grupo, con muchas ganas de ganar y de descansar un poco».

Sobre el partido destacó el esfuerzo físico y añadió: «Ha sido muy duro; mañana empezaré a pensar en el siguiente».

Baz, en plena transición entre los campeones y los jóvenes, admite que escucha y aprende de las estrellas: «Antes de cada partido me dan muchos consejos».

El mensaje que recibe de Lionel Messi y de los veteranos se resume en mostrar carácter y valentía. «Me dicen que sea yo mismo y que no tema mostrar mi estilo; les estoy muy agradecido», concluye.