En el momento en que las críticas llovían sobre Julián Álvarez desde todas direcciones tras la caída ante el Barcelona, surgió una voz desde el interior del vestuario del Atlético de Madrid para romper el silencio y defender a la estrella argentina.

Álex Baena no dudó en afirmar que lo que se dice sobre su compañero es injusto, y que la realidad es completamente distinta a lo que vieron los analistas en los estudios.

Baena: Julián estuvo magnífico

Tras la derrota del Atlético de Madrid por 2-1 ante el Barcelona en el marco de la Liga, en el estadio Wanda Metropolitano, Baena elogió la actuación de Álvarez, asegurando que fue uno de los mejores jugadores del equipo.

El centrocampista de los rojiblancos, en declaraciones recogidas por "Marca", dijo: "Julián hizo un gran partido, ojalá tuviera en cada partido las ocasiones que tuvo el domingo. Hay días en los que el jugador está más acertado, y otros en los que no, y otro día las meterá".

Con estas sencillas palabras, Baena resumió lo ocurrido: Julián no desapareció, sino que estuvo presente y generó ocasiones, pero el acierto le faltó en el último toque, algo que le ocurre a cualquier delantero del mundo.

Les hicimos mucho daño

Baena no ocultó su sensación de amargura por el resultado, asegurando que el Atlético fue el mejor durante muchos tramos, y que causó muchos problemas al conjunto catalán.

Dijo: "Le hicimos mucho daño al Barcelona, pero no estuvimos contundentes de cara a portería".

Y añadió: "Para mí, la diferencia está en que ellos aprovecharon las ocasiones que tuvieron, mientras que nosotros no lo hicimos. Cuando no aprovechas las ocasiones, pasa lo que pasó hoy".

Baena señaló que el equipo ofreció una primera parte sólida que lo puso al mismo nivel que el Barcelona, pero que el bajón en la segunda parte le costó mucho al equipo.

Y advirtió: "Viendo la primera parte de hoy, estamos al mismo nivel; cuando tu nivel baja del 100%, te pasan por encima. No podemos bajar del 120%".

Un mensaje de cara al futuro

Y pese a la segunda derrota consecutiva en su campo, Baena se negó a rendirse al pesimismo y lanzó un mensaje de confianza a la afición del Atlético.

Dijo: "Es una temporada larga, y aún queda mucho por lo que jugar, y este es el camino que debemos seguir".

Con esto, parece que dentro del Atlético existe la convicción de que el camino es correcto, y de que el problema no está en el rendimiento ni en Julián, sino en un momento de definición que faltó el domingo, y que podría regresar en el próximo partido.