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La selección de Argelia continuó con sus resultados positivos en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, después de lograr una importante victoria sobre su invitado Togo por un gol a cero, este sábado, en el marco de la tercera jornada de las eliminatorias clasificatorias para la fase final de la edición de 2027.

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La selección argelina mantuvo su registro sin derrotas en las eliminatorias, mientras que su entrenador, Ibrahim Hamdani, prolongó su destacada racha.

El único gol del partido llegó a través del defensa Rami Bensebaini, en el minuto 76, para otorgar a la selección argelina 3 puntos importantes, en el enfrentamiento que se disputó en el estadio Hocine Aït Ahmed, en la ciudad de Tizi Uzu.

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El gol tuvo una importancia especial para Bensebaini, estrella del Borussia Dortmund alemán, ya que con él elevó a cuatro el número de goles que ha marcado contra Togo a lo largo de su carrera profesional, convirtiendo a la selección togolesa en su rival al que más goles le ha marcado, empatado con el Bayern Munich, según la cadena francesa "stats foot".

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Con esta victoria, la selección argelina elevó su cuenta a 7 puntos en tres partidos del Grupo A, después de iniciar su andadura con una victoria sobre Zambia por 3-1, seguida de un empate ante Burundi por 2-2, antes de imponerse a Togo con el gol de Bensebaini.

La selección de Zambia ocupa el segundo puesto con 4 puntos, seguida de Togo con 3 puntos, y luego Burundi con dos puntos.

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La selección argelina también continuó su destacado registro en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, al alcanzar 23 partidos consecutivos sin derrota, con 17 victorias y 6 empates.

La última caída de Argelia en las eliminatorias de la CAN se remonta al 16 de octubre de 2018, cuando perdió ante Benín por un gol a cero.

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Aquella derrota se produjo durante las eliminatorias de la edición de 2019, antes de que la selección argelina iniciara su racha de resultados positivos, que se extendió a lo largo de varias ediciones de las eliminatorias y en la que logró clasificarse para las fases finales del torneo en más de una ocasión, además de coronarse campeona de la Copa Africana de Naciones en 2019 en Egipto.

A nivel del cuerpo técnico, la victoria sobre Togo le dio al entrenador Ibrahim Hamdani su tercer triunfo en sus primeros cuatro partidos al frente de la dirección técnica de la selección argelina, por un empate.

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Esto después de iniciar su andadura con la victoria sobre Zambia, seguida del empate ante Burundi, antes de vencer a Níger en un amistoso y, finalmente, imponerse a Togo.

Se trata del mejor inicio de un entrenador de la selección argelina desde el francés Christian Gourcuff, que logró cuatro victorias consecutivas en sus cuatro primeros partidos con Argelia, en 2014.

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Hamdani había asumido el cargo el pasado mes de septiembre como sucesor del suizo Vladimir Petkovic, tras la eliminación de Argelia en los octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza, y comenzó a trabajar en la reestructuración de la selección y en dar la oportunidad a varias caras nuevas, manteniendo a un grupo de jugadores clave.

Está previsto que Argelia y Togo vuelvan a verse las caras el martes 17 de noviembre en la capital, Lomé, dentro de la cuarta jornada de las eliminatorias.