Bayern de Múnich vs. FC Colonia: Datos del partido

Bundesliga - Jornada 10 20 nov 2026 - 14:30 Allianz Arena

La Bundesliga regresa tras el parón internacional de noviembre con un clásico duelo entre David y Goliat

El Bayern de Múnich recibe al FC Colonia en el Allianz Arena de Múnich en un partido de la Bundesliga al que el vigente campeón llega en una posición dominante en la tabla, aunque con una lista de lesionados cada vez más larga.

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El equipo de Vincent Kompany lidera la Bundesliga y atraviesa un buen momento en todas las competiciones, aunque el propio entrenador no ha regresado a los entrenamientos hasta hace poco, tras pasar un tiempo hospitalizado por un problema de salud. Se espera que vuelva al banquillo después del parón internacional.

Las lesiones siguen preocupando al Bayern. Jamal Musiala y Luis Diaz han avanzado en su reincorporación a los entrenamientos y se espera su regreso, pero Serge Gnabry e Ismael Saibari están descartados para lo que queda de año. El último contratiempo llegó cuando Alphonso Davies sufrió una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda mientras estaba concentrado con Canadá. El club confirmó que estará ausente varias semanas.

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El Colonia llega al Allianz Arena en una mala racha y ocupa el 15.º puesto de la Bundesliga. El equipo de Rene Wagner solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos de liga y tendrá que ofrecer su mejor versión para poner en apuros al Bayern.

El conjunto visitante también tiene problemas de lesiones: Imad Rondic, Timo Huebers, Rav van den Berg, Thijs Dallinga y Ragnar Ache están de baja antes del viaje a Múnich.

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