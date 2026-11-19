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Bayern de Múnich vs. 1. FC Colonia: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 10 20 nov 2026 - 14:30 Allianz Arena

El Bayern de Múnich recibe al 1. FC Colonia en el Allianz Arena en un duelo de Bundesliga tras el parón de selecciones. El líder de la clasificación parte como claro favorito, pero las bajas empañan el ambiente en la Säbener Straße.

Vincent Kompany vuelve al banquillo tras su ausencia por motivos de salud. El belga dirigió el último entrenamiento con el brazo izquierdo en cabestrillo y regresa en el momento oportuno.

El parón de selecciones ha dejado otra mala noticia para el Bayern: Alphonso Davies sufrió una rotura de fibras en el muslo izquierdo mientras jugaba con Canadá y estará varias semanas de baja. Serge Gnabry e Ismael Saibari tampoco estarán disponibles durante el resto del año.

El 1. FC Colonia viaja a la capital bávara en el 15.º puesto de la clasificación y atraviesa una etapa difícil. El equipo de Rene Wagner solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga y tendrá que ofrecer su mejor versión para poner en apuros al campeón récord.

El Colonia tampoco llega sin problemas: cinco jugadores son baja por lesión, entre ellos Imad Rondic y Thijs Dallinga. Eso hace aún más difícil su visita a Múnich.

Aquí encontrará dónde ver el partido en directo y todos los detalles de la retransmisión.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado en el Bayern de Múnich y el 1. FC Colonia?

El Bayern de Múnich llega tras una buena racha en sus últimos cinco partidos oficiales: cuatro victorias y un empate. En su encuentro más reciente, el FCB ganó 2-1 a domicilio al Mainz 05. Destacaron especialmente el triunfo por 6-1 ante el Magdeburg en la Copa de Alemania y la victoria a domicilio por 2-0 frente al Atlético de Madrid en la Champions League. El único empate fue el 2-2 en el duelo de Bundesliga contra el Borussia Dortmund.

El 1. FC Colonia llega al partido con resultados mucho menos convincentes: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. En el más reciente, perdió 1-2 ante el Bayer Leverkusen. Como nota positiva figura la contundente victoria por 5-0 contra el Union Berlin en la Copa de Alemania, aunque el Effzeh lleva tres partidos sin ganar en la liga.

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