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Bayern de Múnich, noticias: el presidente no descarta nada respecto a Erling Haaland

En el marco del escándalo financiero del Manchester City, el presidente Herbert Hainer se ha pronunciado sobre un posible fichaje de Erling Haaland por el Bayern de Múnich.

El noruego podría abandonar a los Skyblues, como muchas otras estrellas, a quienes incluso amenaza un descenso forzoso debido a sus numerosas incursiones. El Manchester City ya ha recurrido el fallo correspondiente de una comisión independiente, y no se espera una decisión en un futuro próximo dada la complejidad de la situación.

Sin embargo, Hainer tampoco ve actualmente ninguna necesidad de acometer una operación de la magnitud de Haaland, dada la calidad de la delantera del campeón récord de Alemania. «Tenemos un ataque excelente con Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz. El año pasado marcamos más de 100 goles y estamos muy bien cubiertos en ataque», declaró en Bild TV al ser preguntado por si Haaland sería una opción en caso de que su club recibiera una sanción severa.

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Hainer tampoco quiso descartar que Haaland pueda convertirse algún día en un objetivo del club bávaro. «Si hablamos de dentro de unos años, volveríamos a estudiar la situación», explicó. Mientras tanto, el FC Barcelona y el Real Madrid ya han mostrado interés por el goleador, según publicaron recientemente medios españoles.

Haaland, cuyo contrato en Manchester se extiende hasta 2034, ya ha estado varias veces en el punto de mira del Bayern. Por un lado, en torno a la marcha de Robert Lewandowski rumbo al Barça en 2022. Por otro, cuando Haaland aún marcaba goles en su país para el Molde FK (de 2017 a 2019), antes de pasar por el RB Salzburgo y el Borussia Dortmund y llegar en 2022 al Manchester City. Hoy tiene 26 años.

En el centro del ataque del Bayern, el presente y probablemente también el futuro pertenecen por ahora a Kane, cuyo contrato, que vence en el verano de 2027, debería renovarse próximamente.

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Noticias del Bayern: el exfutbolista Jürgen Kohler expresa sus dudas sobre Jonas Urbig

Jürgen Kohler, que estuvo vinculado al Bayern de Múnich de 1989 a 1991, ha explicado en su columna para kicker que, a día de hoy, sería demasiado pronto para que el heredero de Manuel Neuer, Jonas Urbig, lo relevara.

«Todavía no veo a Jonas Urbig preparado para relevar de inmediato a Neuer. Es un buen portero, pero también es joven y aún tiene que trabajar en algunos aspectos», escribió el campeón de Europa de 1996. El guardameta de 23 años tiene muchas cualidades y talento, pero todavía le falta la experiencia necesaria. «El joven Neuer también pagó la novatada y solo tras disputar muchos partidos adquirió cierta madurez y se labró una reputación excelente».

Neuer tuvo la culpa de al menos uno de los goles en el 2-2 contra el Augsburgo el fin de semana. «A lo largo de la temporada seguirá ofreciendo un rendimiento de alto nivel, aunque ya no sea aquel nivel excepcional con el que marcó la pauta», subrayó Kohler. «Dada su calidad, los errores llaman especialmente la atención y se recuerdan».

Es muy probable que Neuer ponga fin a su carrera después de esta temporada, como ya ha insinuado varias veces en las últimas semanas. Urbig es considerado su sucesor designado. Como ya ocurrió la temporada pasada, el exportero del Colonia dispone regularmente de minutos para facilitarle el paso de asumir el legado del número uno durante tantos años. También se habla ya de él como futuro portero titular de la selección alemana.

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