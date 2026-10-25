Más noticias y rumores sobre el Bayern de Múnich:

Bayern de Múnich: Eberl informa sobre el estado de salud de Kompany

¿Bombazo de la FIFA en el Bayern de Múnich? Rummenigge es el «hombre ideal» para Hoeneß

Neuer y Pavlovic tampoco estarán con el Bayern en Friburgo

Bayern de Múnich, noticias: un rival de la Bundesliga se burla del FCB

El Union Berlín aprovechó su partido del sábado a domicilio ante el FC Augsburgo en la Bundesliga (1-1) para burlarse del Bayern de Múnich.

«Ya hemos aguantado ocho segundos sin encajar un gol en el WWK Arena. No todo el mundo puede decir lo mismo...», escribió el Union poco después del inicio del partido en X. Era una pulla dirigida al club más laureado de Alemania, que dos semanas antes había empezado perdiendo tras solo ocho segundos en el anterior partido del Augsburgo como local.

El portero del Bayern, Manuel Neuer, cometió entonces un grave error: su pase picado salió mal y el balón rebotó en la espalda de Robin Fellhauer, jugador del FCA, antes de caer en la trayectoria de este. Unos instantes después, Fellhauer marcó a puerta vacía para adelantar al Augsburgo. Fue el gol más rápido de la historia de la Bundesliga.

Próximos partidos SCF Bundesliga 12:30 FCB Ver

Al igual que el Bayern con su 2-2 de hace dos semanas, el Union sumó un punto en Augsburgo. Los berlineses tuvieron que jugar mucho tiempo en inferioridad numérica después de que el defensa central Felix Uduokhai viera la tarjeta roja en el minuto 19. Pasada una hora de juego, volvió a haber igualdad numérica, ya que el defensa del Augsburgo Juma Bah también fue expulsado.

Poco después, el FCA se adelantó por medio de Han-Noah Massengo (71'), pero el Union respondió rápido. Janik Haberer marcó en el minuto 74 para establecer el 1-1 definitivo.

Getty Images

Bayern de Múnich, noticias: ¡confusión en torno a una cláusula! Un joven portero no quiere volver al FCB

Tom Ritzy Hülsmann, antiguo talento del Bayern que juega desde el verano en la portería del Stade Reims, de la segunda división francesa, no piensa por ahora en un posible regreso al FCB.

Preguntado en una entrevista con Transfermarkt por una supuesta cláusula de recompra del FCB, el joven guardameta no quiso confirmarla: «No estoy del todo seguro de que tengan realmente una opción de recompra. Pero no, ese no es un objetivo para mí», aclaró, dejando claro que, por el momento, no contempla un posible futuro en el club más laureado de Alemania.

Hülsmann llegó a las categorías inferiores del FCB en 2017, con 13 años, procedente del Eintracht Frankfurt, y pasó siete años en Múnich. Al comienzo de la temporada 2023/24 estuvo tres veces en la convocatoria del primer equipo y disputó un total de 29 partidos con el filial del Bayern. En 2024 dejó el FCB inicialmente cedido al SKN St. Pölten (Austria); un año después fichó por el TSV Hartberg, de la primera división austriaca.

El pasado verano, el Reims pagó 2,5 millones de euros por Hülsmann. El guardameta de 22 años es el titular del equipo francés y hasta ahora ha disputado nueve partidos en la Ligue 2. El Reims sueña con ascender a la Ligue 1 y Hülsmann tiene contrato a largo plazo, hasta 2031.

Getty Images

Bayern de Múnich, noticias: el hermano de Lennart Karl deja el Eintracht Frankfurt. ¿Su futuro está en el FCB?

Vincent Karl podría seguir el mismo camino que recorrió hace unos años, aproximadamente a su edad, su hermano mayor Lennart, ahora famoso.

El hermano de Karl, de 13 años, anunció el sábado a través de Instagram que deja las categorías inferiores del Eintracht Frankfurt después de tres años. «Un capítulo llega a su fin, empieza uno nuevo», escribió Vincent Karl, aunque no reveló a qué club se marcha.

Según una información de Bild, el hermano pequeño de la estrella del Bayern elige el Viktoria Aschaffenburg como destino intermedio, igual que hizo Lennart a principios de 2022, cuando tenía aproximadamente la misma edad. Por entonces, Lennart volvió primero de Fráncfort a Aschaffenburg antes de fichar por el Bayern medio año después.

En el caso de Vincent, Bild especula ahora con que se repita la misma secuencia. El joven de 13 años está considerado uno de los mayores talentos de Alemania de su generación y, según Bild, el Bayern lleva mucho tiempo siguiéndolo para incorporarlo a su cantera.

Getty Images

Bayern de Múnich, noticias: Hoeneß llevó comida a Kompany al hospital

Un gesto conmovedor de Uli Hoeneß. Según informa Bild, el presidente de honor del Bayern de Múnich llevó comida el sábado al hospital al entrenador del FCB, Vincent Kompany.

Kompany se desplomó el viernes en las instalaciones de entrenamiento del Bayern mientras presenciaba una sesión del filial. Desde entonces está siendo examinado en el hospital y su estado es estable. Sin embargo, según el director deportivo Max Eberl, no se espera que Kompany, que recientemente sufrió una fuerte infección vírica, regrese hasta dentro de unas semanas.

Según Bild, Hoeneß visitó a Kompany el sábado con una bolsa de la empresa de productos gourmet «Käfer». «Como todos, al principio me quedé conmocionado, pero Vincent está en las mejores manos con nuestros médicos y los especialistas del hospital», declaró Hoeneß a Welt am Sonntag. También recalcó, al igual que Eberl, que el entrenador del FCB dispondrá de «todo el tiempo que necesite».

Getty Images

Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB