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Bayern de Múnich, noticias: un exinternacional alemán critica con dureza la defensa del equipo

El exinternacional alemán Markus Babbel ha criticado duramente, con declaraciones en ocasiones contundentes, el comportamiento defensivo del Bayern de Múnich en lo que va de temporada.

En una entrevista con ran, Babbel asegura que el hecho de que no haya una pareja fija de centrales y de que Min-Jae Kim y Jonathan Tah se alternen como acompañantes del indiscutible Dayot Upamecano «no es la razón principal» de la relativamente alta fragilidad defensiva del campeón récord.

Babbel denuncia, más bien, «esos increíbles errores técnicos en los goles encajados». «De verdad me sorprende. Los goles llegan muy a menudo en situaciones de uno contra uno en las que el rival simplemente tiene mejor sentido del tiempo, y eso me parece alarmante», afirmó el exjugador de 54 años, que militó durante un total de siete años en el Bayern.

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En la Bundesliga, el Bayern ha encajado ocho goles tras ocho jornadas; a estas alturas de la temporada pasada solo había recibido cuatro. En la Champions League, desde el punto de vista defensivo, el 3-3 en el campo del Viking Stavanger noruego, que partía como menos favorito, fue una actuación por debajo de lo habitual. «Como entrenador y exdefensa, lo que más me molesta son esos errores innecesarios, porque a este nivel sencillamente no pueden ocurrir», añadió Babbel.

Especialmente en las jugadas a balón parado, los jugadores del Bayern llegan «demasiadas veces un paso tarde. Pierden duelos aéreos muy sencillos; en nuestra época de profesionales nos habrían colgado de las orejas en los postes de los focos por eso», dijo Babbel. «Habría sido absolutamente inaceptable y los medios nos habrían crucificado».

Ahora, en cambio, tiene «la impresión de que ya nadie se indigna por ello. Nadie dice: “Oye, Jonathan Tah, ¿por qué no ganas ese duelo aéreo? Eres central, estás en mejor posición, esto no puede ser”. Y lo mismo vale para sus compañeros, sobre todo para los laterales».

En particular, Babbel cree que Nathaniel Brown y Alphonso Davies tienen bastante margen de mejora en defensa por la banda izquierda. «Defensivamente, eso ya tiene poco que ver con la élite absoluta», subrayó el campeón de Europa de 1996. «Está claro que tienen cualidades en ataque y, cuando están concentrados, también en defensa, pero conceden demasiadas ocasiones y también demasiados goles. Los dos tienen que mejorar sin duda».

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Bayern de Múnich, noticias: el entrenador del Barça, Hansi Flick, elogia a un exjugador del equipo bávaro

En la previa del partido de Champions League del Barcelona contra el Aston Villa, el entrenador azulgrana, Hansi Flick, elogió especialmente a uno de los jugadores del conjunto inglés.

«El comienzo de temporada no fue fácil, pero han vuelto a encontrar el rumbo. Se ve su confianza con el balón y la forma en que construyen sus ataques», dijo Flick, que primero elogió al colectivo del Villa y después añadió que el delantero Nicolas Jackson juega «a un nivel increíble».

Jackson jugó la temporada pasada cedido por el Chelsea en el Bayern de Múnich, aunque no logró hacerse con un puesto de titular. Pese a registrar una buena cifra de once goles en 34 partidos, Jackson dejó la Säbener Straße tras solo un año, antes de que el Chelsea lo vendiera al Villa por 55,5 millones de euros.

El jugador de 25 años ha destacado últimamente en el club de Birmingham: ha marcado cinco goles en los últimos cinco partidos de la Premier League. Entre otras actuaciones, Jackson dio la victoria al Villa por 2-1 ante el Manchester City a finales de octubre con un doblete.

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Bayern de Múnich, noticias: Nathaniel Brown revela un momento decisivo para su carrera

El lateral izquierdo del Bayern de Múnich Nathaniel Brown se benefició al comienzo de su etapa profesional en el 1. FC Núremberg, entre otras cosas, de una conversación decisiva con su mentor Dieter Hecking.

Cuando Brown pasó de las categorías inferiores al primer equipo del club, al principio le costó encontrar su sitio en la plantilla. Hecking, actualmente director deportivo del VfL Wolfsburgo, trabajó como responsable deportivo en Núremberg entre 2020 y 2024. El experimentado técnico también se hizo cargo del FCN como entrenador interino entre febrero y junio de 2023, el periodo en el que Brown logró consolidarse en el equipo de segunda división.

Hecking habló a solas con él y con otros jóvenes profesionales de talento. «No me echó una bronca, pero sí me dijo que debía mostrar más de mí mismo, porque en realidad soy un buen jugador, pero nunca lo demostraba», recordó Brown en una entrevista con Prime Video. «Sin duda, aquello me marcó».

En la recta final de la temporada 2022/23, Brown se convirtió en titular a las órdenes de Hecking y mantuvo ese puesto la campaña siguiente, antes de fichar en 2024 por el Eintracht Fráncfort de la Bundesliga. En el club de Hesse, el zurdo llegó a ser internacional con Alemania y este verano fichó por el Bayern a cambio de 50 millones de euros, con un contrato hasta 2031.

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Bayern de Múnich, rumor: ¡el club bávaro también estaría interesado! Confirman el gran interés por una joya de la defensa

Erik ten Hag, director técnico del Twente Enschede desde febrero, ha confirmado que varios grandes clubes europeos siguen al joven central del Twente Ruud Nijstad.

«Sí, hay interés en él. Algunos de los ocho mejores clubes de Europa han preguntado por él», reveló ten Hag en el programa «Goedemorgen Eredivisie» de ESPN.

En los últimos meses, el Bayern de Múnich ha sido uno de los clubes vinculados con Nijstad. También se dice que el FC Barcelona y el Manchester United están interesados en el neerlandés de 18 años.

«Es notable que haya decidido conscientemente quedarse otro año en el Twente», dijo ten Hag al elogiar la decisión que tomó Nijstad el verano pasado de no dar todavía el salto a un gran club. El joven defensa se hizo con un puesto de titular en el Twente durante la segunda mitad de la temporada pasada y, a estas alturas, es imprescindible en el once del equipo que ocupa la cuarta posición de la Eredivisie.

El contrato de Nijstad con el Twente se extiende hasta 2029, aunque ten Hag también es consciente de que, con toda probabilidad, el internacional neerlandés en categorías inferiores se marchará antes. «Todos los clubes de los Países Bajos tienen que vender cada año. Para seguir siendo competitivos en Europa, necesitan un presupuesto determinado. Y, para garantizarlo, sencillamente tienen que vender», afirmó ten Hag.

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