Más noticias y rumores sobre el Bayern de Múnich:

Harry Kane da de repente un pequeño giro

¿Otro directivo del Bayern de Múnich a punto de salir?

¿Es la lesión de Musiala peor de lo que se pensaba?

Bayern de Múnich, noticias: un exinternacional alemán critica duramente la defensa del equipo

El exinternacional alemán Markus Babbel ha criticado con declaraciones en ocasiones muy duras el comportamiento defensivo del Bayern de Múnich en lo que va de temporada, aunque lo hizo en un momento que ahora resulta algo cuestionable. Y es que habló justo antes de que el Bayern ofreciera una actuación defensiva por momentos brillante ante el Atlético de Madrid, donde el equipo más laureado de Alemania, liderado por un sobresaliente Dayot Upamecano, volvió a dejar su portería a cero por primera vez en siete partidos.

En una entrevista con ran, Babbel afirmó que no considera «la causa principal» de la vulnerabilidad defensiva relativamente elevada del Bayern el hecho de que no haya una pareja fija de centrales, sino que Min-Jae Kim y Jonathan Tah se alternen como acompañantes del indiscutible Dayot Upamecano.

Babbel denunció, más bien, «esos errores técnicos increíbles en los goles encajados». «De verdad que me sorprende. Los goles llegan muy a menudo en situaciones de uno contra uno en las que el rival sencillamente mide mejor los tiempos, y eso me parece alarmante», afirmó el exjugador de 54 años, que militó en el Bayern durante un total de siete años.

Próximos partidos M05 Bundesliga 09:30 FCB

En la Bundesliga, el Bayern ha encajado ocho goles tras ocho jornadas, mientras que en el mismo momento de la temporada pasada solo había recibido cuatro. En la Champions League, desde el punto de vista defensivo, el 3-3 ante el modesto Viking Stavanger de Noruega fue un tropiezo. «Como entrenador y exdefensa, lo que más me enfada son esos errores innecesarios, porque a este nivel sencillamente no pueden ocurrir», añadió Babbel.

Especialmente en las jugadas a balón parado, los jugadores del Bayern llegan «demasiadas veces un paso tarde. Pierden duelos aéreos muy sencillos; en nuestra época como profesionales, por eso nos habrían colgado de las orejas de los postes de iluminación», dijo Babbel. «Habría sido absolutamente inaceptable; los medios nos habrían machacado».

Ahora, en cambio, tiene «la impresión de que ya nadie se indigna por ello. Nadie dice: “Oye, Jonathan Tah, ¿por qué no ganas ese duelo aéreo? Eres central, estás mejor colocado, esto no puede ser”. Y lo mismo vale para sus compañeros, sobre todo para los laterales».

En particular, Babbel cree que Nathaniel Brown y Alphonso Davies tienen mucho margen de mejora en defensa por la banda izquierda. «Defensivamente, esto ya tiene poco que ver con la élite absoluta», subrayó el campeón de Europa de 1996. «Está claro que los dos tienen cualidades en ataque y, cuando están concentrados, también en defensa, pero conceden demasiadas ocasiones y también demasiados goles. Ambos tienen que mejorar, sin duda».

Getty Images

Bayern de Múnich, noticias: Hansi Flick, entrenador del Barça, se deshace en elogios hacia un exjugador del Bayern

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, elogió especialmente a un jugador del Aston Villa antes del partido de Champions League de los catalanes contra el equipo inglés.

«El comienzo de temporada no fue fácil, pero han vuelto a encarrilarse. Se nota su confianza con el balón y en la forma en que construyen sus ataques», dijo Flick, que primero elogió al conjunto del Villa y luego añadió que el delantero Nicolas Jackson juega «a un nivel increíble».

Jackson estuvo cedido la temporada pasada por el Chelsea en el Bayern de Múnich, aunque no consiguió hacerse con un puesto de titular. Pese a sus buenos números, con once goles en 34 partidos, Jackson dejó la Säbener Straße tras solo un año. Después, el Chelsea lo vendió al Villa por 55,5 millones de euros.

El jugador de 25 años ha despegado recientemente en el club de Birmingham: ha marcado cinco goles en los últimos cinco partidos de la Premier League. Entre otras actuaciones, Jackson firmó un doblete que dio al Villa la victoria por 2-1 sobre el Manchester City a finales de octubre.

Getty Images

Bayern de Múnich, noticias: Nathaniel Brown revela un momento decisivo para su carrera

El lateral izquierdo del Bayern de Múnich Nathaniel Brown se benefició, al comienzo de su etapa profesional en el 1. FC Núremberg, entre otras cosas, de una conversación decisiva con Dieter Hecking, quien había apoyado su desarrollo.

Cuando Brown dio el salto de las categorías inferiores al primer equipo del club, al principio le costó encontrar su sitio en la plantilla. Hecking, actualmente director deportivo del VfL Wolfsburgo, trabajó como responsable del área deportiva en Núremberg de 2020 a 2024. El experimentado entrenador también se hizo cargo de forma interina del equipo entre febrero y junio de 2023, periodo en el que Brown logró consolidarse en el club de segunda división.

Hecking habló con él y con otros jóvenes profesionales de talento. «No me echó una bronca, pero sí me dijo que tenía que mostrarme más, porque en realidad soy un buen jugador, pero nunca lo demostraba», recordó Brown en una entrevista con Prime Video. «Eso me marcó, sin duda».

En el tramo final de la temporada 2022/23, Brown se convirtió en titular con Hecking y mantuvo ese puesto durante la campaña siguiente, antes de fichar en 2024 por el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga. En el club de Hesse, el zurdo llegó a ser internacional con Alemania y este verano fichó por el Bayern por 50 millones de euros, con un contrato hasta 2031.

Getty Images

Bayern de Múnich, rumor: ¡el Bayern también estaría interesado! Confirman el gran interés por una joya de la defensa

Erik ten Hag, director técnico del Twente Enschede desde febrero, ha confirmado que varios grandes clubes europeos están interesados en Ruud Nijstad, joven talento del Twente que juega como central.

«Sí hay interés en él. Algunos de los ocho mejores clubes de Europa han preguntado por él», reveló ten Hag en el programa «Goedemorgen Eredivisie» de ESPN.

En los últimos meses, el Bayern de Múnich ha sido uno de los clubes relacionados con Nijstad. También se dice que el FC Barcelona y el Manchester United siguen de cerca al neerlandés de 18 años.

«Es notable que decidiera conscientemente quedarse un año más en el Twente», dijo ten Hag al elogiar la decisión que Nijstad tomó el verano pasado de no dar todavía el salto a un gran club. El joven defensa ya se ganó un puesto de titular en el Twente durante la segunda mitad de la temporada pasada y ahora es imprescindible en el once del cuarto clasificado de la Eredivisie.

El contrato de Nijstad con el Twente se extiende hasta 2029, aunque ten Hag también es consciente de que, con toda probabilidad, el internacional neerlandés de categorías inferiores se marchará antes. «Todos los clubes de los Países Bajos tienen que vender cada año. Para seguir siendo competitivos en Europa, necesitan un determinado presupuesto. Y para garantizarlo, sencillamente tienen que vender», explicó ten Hag.

Getty Images

Bayern de Múnich: los próximos partidos del equipo