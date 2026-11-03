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FC Bayern de Múnich, noticias: Dietmar Hamann pide un relevo en la portería del Bayern

En el FC Bayern de Múnich, la elección del portero cobra cada vez más protagonismo. El experto de Sky, Didi Hamann, abogó por dar a Jonas Urbig un papel mucho más importante.

En Sky90 , el exjugador del Bayern dijo sobre Neuer: «Es el número uno. Pero ahora se pierde un partido aquí y otro allá, y eso ya me recuerda a un baile de indecisiones». Sobre Urbig, añadió: «Jugar 10 o 15 partidos y ser el número uno de forma permanente son cosas muy diferentes».

Hamann propuso además un periodo de prueba con una duración definida para Urbig: «Por eso, en mi opinión, tendría sentido decir ahora: mira, esté Neuer en condiciones de jugar o no, él jugará hasta Navidad».

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Al mismo tiempo, Hamann advirtió de que el Bayern debería tener más en cuenta su futuro deportivo. Ya no considera apropiado dar a Neuer un trato especial por sus actuaciones anteriores.

«Creo que hemos llegado a un punto en el que, como club, ya no puedes ni debes tener esas consideraciones. El club seguirá adelante y seguirá existiendo sin Neuer», afirmó Hamann.

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FC Bayern de Múnich, noticias: Max Eberl habla de los fichajes de invierno del Bayern

El FC Bayern de Múnich no puede contar actualmente con cuatro jugadores importantes en ataque: Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Díaz y Jamal Musiala. Pese a la complicada situación de la plantilla, el director deportivo Max Eberl no parece tener previsto tomar medidas en el mercado de fichajes.

Antes del partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, el dirigente de 53 años respondió así a una pregunta sobre posibles incorporaciones en invierno: «Por el momento, no. Tenemos la plantilla que tenemos y estamos sumamente satisfechos con ella».

La evolución de Díaz y Musiala, en particular, da esperanzas a los responsables del club. «Confiamos, creemos y contamos firmemente con que Lucho y Jamal regresen en las próximas semanas y vuelvan a estar plenamente disponibles a partir de enero», explicó Eberl.

Sin embargo, Eberl no descartó definitivamente posibles fichajes en invierno. «Tenemos que examinar la situación detenidamente. Seguimos el mercado, pensamos en ello, pero, por ahora, no estamos planteándonos nada de forma precipitada», afirmó.

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FC Bayern de Múnich, noticias: tres jugadores del Bayern, entre los candidatos al once mundial del año

Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano son los tres jugadores del FC Bayern de Múnich incluidos en la lista preliminar del FIFPRO World 11 de 2026.

Este reconocimiento ocupa un lugar especial en el fútbol internacional, ya que la composición del equipo no la deciden periodistas, entrenadores ni directivos. La elección está en manos de los propios futbolistas profesionales, que determinan qué jugadores ofrecieron, a su juicio, las actuaciones más destacadas durante el último año. De ahí también el alto nivel de los candidatos.

La competencia es especialmente destacada en ataque. Junto al delantero del Bayern Kane, figuran en la lista de candidatos Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, entre otros.

También será difícil para Upamecano entrar en la selección definitiva. El internacional francés tendrá que imponerse a numerosos defensas consolidados. Entre sus competidores están, por ejemplo, Virgil van Dijk, William Saliba, Gabriel Magalhães, Achraf Hakimi y Nuno Mendes.

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