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Bayern de Múnich, noticias: Max Eberl está especialmente encantado con una estrella del club

Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, seguramente guarda un grato recuerdo del 13 de febrero de este año. Aquel viernes al mediodía, el club alemán más laureado anunció oficialmente que el defensa central Dayot Upamecano había renovado por cuatro años más, hasta 2030, su contrato, que estaba a punto de expirar, tras meses de negociaciones.

«Menos mal que renovamos con él», dijo Eberl el martes por la noche en Madrid, después de que Upamecano, en un gran momento de forma, firmara otra actuación sobresaliente en la victoria por 2-0 en el partido de la Champions League ante el Atlético de Madrid. «Menos mal que está en nuestro club. Lleva semanas jugando a un nivel de clase mundial. Ya lo hizo la temporada pasada, también en el Mundial, y ahora otra vez», añadió Eberl.

Las negociaciones entre el Bayern y Upamecano llegaron a tensarse tanto que el club incluso retiró su oferta durante un tiempo. Se vislumbraba entonces la posibilidad de que el francés se marchara gratis en el verano de 2026, hasta que finalmente firmó un nuevo contrato con el club de la Säbener Straße.

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Con Vincent Kompany como entrenador, Upamecano se ha vuelto absolutamente imprescindible en el centro de la defensa del Bayern. Esta temporada, el jugador de 28 años también mantiene un nivel de forma excelente y, además de sus sólidas actuaciones defensivas, supone una amenaza de cara a portería. Upamecano ya ha marcado tres goles en sus doce partidos disputados hasta ahora en la temporada 2026/27.

El defensa juega «increíblemente bien», elogió Eberl. «Hasta marca goles. No hay nada que decir de él, salvo que es de clase mundial».

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Bayern de Múnich, noticias: Tom Bischof destaca con una estadística impresionante

El centrocampista Tom Bischof llamó la atención en la victoria por 2-0 del Bayern de Múnich en el partido de la Champions League ante el Atlético de Madrid del martes por una estadística notable.

Según el portal de estadísticas WhoScored , Bischof completó seis entradas con éxito en Madrid, más que cualquier otro jugador en un partido de la Champions League esta temporada.

Como Aleksandar Pavlovic, que arrastraba molestias, se quedó en el banquillo, Bischof entró de forma algo sorprendente en el once titular del Bayern y jugó junto a Joshua Kimmich en el doble pivote. El futbolista de 21 años, que encadenaba su tercera titularidad en la Champions League, cumplió con creces y destacó, entre otras cosas, por su trabajo defensivo.

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Bayern de Múnich, noticias: «Un monstruo de la motivación». Un exjoven talento del club elogia a Joshua Kimmich

Ron-Thorben Hoffmann, portero del Eintracht Braunschweig que se formó en las categorías inferiores del Bayern de Múnich y comenzó su carrera profesional en el club, elogió las extraordinarias cualidades de Joshua Kimmich, líder del centro del campo del Bayern.

«Es un monstruo de la motivación», dijo Hoffmann sobre Kimmich en el pódcast Sport1 «Leadertalk», y explicó: «Nunca fue el jugador más alto ni el más rápido, ni tampoco el mejor técnicamente, pero trabaja muchísimo y ha sabido arrastrar a los demás».

Kimmich también apela al orgullo de sus compañeros, «algo que a veces puede resultar muy desagradable, como yo mismo he vivido». Su mentalidad mantiene a jugadores como Kimmich «que llevan diez o veinte años en la cima, ahí arriba, porque eso es lo que los impulsa y los hace mejorar».

Hoffmann llegó a las categorías inferiores del Bayern procedente del RB Leipzig con 16 años y se incorporó a la plantilla del primer equipo en 2018, cuando tenía 19. Aunque fue convocado varias veces, nunca llegó a disputar un partido oficial con el primer equipo del club alemán más laureado. Tras jugar 55 partidos con el Bayern II en la tercera división y la Regionalliga, se marchó cedido en 2021 al AFC Sunderland, entonces en la tercera división inglesa, donde sus actuaciones le valieron un traspaso definitivo al Eintracht Braunschweig.

Después de dos años en el club de Baja Sajonia, Hoffmann fichó por el Schalke en 2024, pero no logró consolidarse y regresó a Braunschweig apenas medio año después. El jugador de 27 años es ahora capitán del equipo de segunda división, que ocupa actualmente el 15.º puesto de la tabla.

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