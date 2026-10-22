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FC Bayern, noticias: Matthäus le encomienda al Bayern una tarea clara con Olise

Para Lothar Matthäus, Michael Olise está actualmente muy mal pagado en el Bayern de Múnich. Por eso, el jugador con más partidos internacionales de Alemania recomienda a los responsables del club renovar pronto el contrato del francés y aumentar considerablemente su salario. De lo contrario, el club más laureado de Alemania podría perder a este jugador excepcional en los próximos años.

«Por supuesto, también depende de la duración del contrato. Olise tiene ahora una edad en la que se le abren todas las puertas. Y, si no renuevan con él, dentro de uno o dos años ya no jugará en el Bayern. Porque está claro que no van a dejarlo marchar gratis», dijo Matthäus en el programa de Bild Lothar legt los.

Actualmente, Olise cobraría unos 14 millones de euros al año. Sin embargo, Matthäus considera que esa cifra no refleja suficientemente su importancia deportiva para el club muniqués. El exfutbolista, de 65 años, sitúa desde hace tiempo al extremo entre los jugadores mejor pagados de la entidad.

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«Se sabe lo que cobran los jugadores del Bayern. Probablemente ocupa el séptimo u octavo puesto en la lista salarial. Pero lleva un año y medio rindiendo como uno de los grandes. Por eso se le podría ajustar el sueldo y añadir uno o dos años a su contrato. Si de verdad quieren retenerlo, tienen que subirle el salario. Hasta una cifra como la de Musiala o Kane», explicó Matthäus.

Para el experto, no hay duda de que el Bayern debería hacer todo lo posible por vincular a Olise al club a largo plazo. Vender al francés no es una opción para él. «Yo nunca vendería a un jugador así, sino que siempre intentaría retenerlo el mayor tiempo posible. Pero, para eso, también hay que hacer un esfuerzo económico», subrayó Matthäus.

El jugador de 24 años demuestra semana tras semana sobre el campo que merecería un ajuste salarial. Tras una temporada a nivel de Balón de Oro, Olise sigue estando entre los mejores futbolistas del mundo en el inicio del nuevo curso. En sus primeros diez partidos oficiales ya suma unos impresionantes nueve goles y cinco asistencias.

«No solo nos hace disfrutar por su rendimiento deportivo. Su capacidad para entretener es enorme. Voy al estadio para admirar a ese jugador que marca la diferencia. Como ocurría con Messi o Maradona. Olise no solo ama el balón; el balón también lo ama a él», elogió el jugador con más partidos internacionales de Alemania.

No sorprende, por tanto, que el francés haya atraído la atención de grandes clubes europeos. El interés del Real Madrid por Olise también sería considerable. Según se comenta, el club blanco tenía al francés en su lista el verano pasado, aunque en ningún momento presentó una oferta concreta. En vista de su rendimiento y de su importancia para el FC Bayern, su fichaje sería, en cualquier caso, costoso. Un traspaso de más de 200 millones de euros parece realista.

Olise tiene actualmente contrato con el club muniqués hasta 2029. Sin embargo, los responsables del Bayern aspiran a renovarlo antes de que venza.

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FC Bayern, noticias: «¡Fuera de mi despacho!». Matthäus revela un ataque de ira de Hoeneß

Lothar Matthäus y Uli Hoeneß comparten una historia de décadas. Su etapa juntos comenzó cuando Matthäus aún jugaba en el Bayern de Múnich y Hoeneß dirigía el destino del club como mánager. Ahora, Matthäus ha contado una anécdota de aquella época y ha revelado un ataque de ira del actual presidente honorífico.

En el citado programa, el jugador con más partidos internacionales de Alemania recordó una multa que el FC Bayern le impuso en la década de 1990. «La multa más alta que me pusieron fue de 10.000 marcos alemanes porque hice unas fotos publicitarias sin autorización en una montaña para la empresa Bogner. Willy Bogner me pidió que hiciera unas fotos», relató Matthäus.

El exfutbolista, que hoy tiene 65 años, explicó después cómo ocurrió todo: «Me coloqué allí y me hicieron las fotos. También había una cámara de RTL que acompañaba el rodaje del anuncio. Fue justo encima del aparcamiento; solo me deslicé unos 50 metros cuesta abajo hasta mi coche».

Sin embargo, la multa de 10.000 marcos alemanes, unos 5.113 euros al cambio, nunca se descontó del sueldo de Matthäus. Cuando el campeón del mundo de 1990 se dio cuenta un mes después, decidió preguntarle a Hoeneß.

«Entonces subí al despacho de Hoeneß con la nómina y le dije: “Uli, os habéis olvidado de los 10.000 marcos alemanes de la multa que me pusisteis por esquiar sin autorización, aunque en realidad ni siquiera había estado esquiando”». Sin embargo, la reacción del mánager del Bayern no fue precisamente amable. «Entonces me dijo: “¡Fuera de mi despacho!”», contó Matthäus.

Al final, el exjugador del Bayern se libró de la sanción. «Aunque los 10.000 marcos alemanes aparecieron en los medios, nunca se pagaron», aclaró Matthäus.

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FC Bayern, rumor: el FCB podría perder a una superestrella

En el Bayern de Múnich crecen los indicios de una posible salida de la internacional Klara Bühl. Según informa Sport Bild, todo apunta a que la atacante dejará al campeón de Alemania el próximo verano sin coste de traspaso.

La lista de clubes interesados es larga: el FC Barcelona se perfila como el candidato con más posibilidades, tras varios meses en los que se le ha relacionado con Bühl. Pero otros numerosos grandes clubes europeos también estarían estudiando el fichaje de la jugadora de 25 años. Además del Arsenal FC y el Chelsea FC, Manchester City, London City Lionesses y Olympique de Lyon figuran entre sus posibles destinos.

Actualmente, Bühl cobraría unos 300.000 euros al año en el FC Bayern, lo que la convierte en la jugadora mejor pagada del equipo. Sin embargo, según el informe, su salario podría incluso duplicarse si se marchara a España, Inglaterra o Francia.

La semana pasada, kicker informó de que aún no se había tomado una decisión definitiva sobre su futuro. La propia Bühl también dejó abierta esa cuestión recientemente. «Puedo imaginarme cualquier opción», dijo en octubre a ZDF. Al mismo tiempo, la internacional subrayó que se siente «muy, muy a gusto» en el FC Bayern. «Sé lo que tengo en Múnich».

Aun así, los responsables del club muniqués esperan que la situación se aclare pronto. La directora de fútbol femenino, Bianca Rech, explicó que el club quiere llegar a una decisión sobre su futuro, a ser posible, antes de que acabe el año.

En lo deportivo, su marcha supondría una dura pérdida para el Bayern. Bühl es una de las jugadoras fundamentales del campeón de Alemania y vuelve a demostrar de forma contundente su importancia esta temporada. Tras diez partidos, ya suma siete goles y nueve asistencias. Según Soccerdonna , es además la tercera futbolista más valiosa del mundo, con un valor de mercado estimado de 1,65 millones de euros. Su contrato en Múnich vence en 2027.

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FC Bayern, noticias: el exjugador del FCB Palhinha protagoniza un momento emotivo con una aficionada

Joao Palhinha ha protagonizado un momento muy especial en el Benfica de Lisboa con un gesto conmovedor. El portugués, que en verano pasó del FC Bayern a su antiguo club por unos 14 millones de euros, primas incluidas, cumplió el gran deseo de una joven aficionada.

Matilde, de 15 años, había expresado en Instagram su deseo de visitar algún día el estadio del Benfica y conocer en persona al extremo Andreas Schjelderup. Palhinha se enteró y, según Bild , se encargó personalmente de organizarlo. Matilde padece la llamada enfermedad de la piel de mariposa, una rara enfermedad genética de la piel en la que incluso el contacto más leve puede resultar doloroso.

Durante el emotivo encuentro, el centrocampista dedicó unas palabras conmovedoras a la joven aficionada. «Eres una verdadera campeona, no debes tener ninguna duda al respecto. Mis compañeros y yo te admiramos mucho. Ahora somos amigos, seguiremos en contacto y espero verte más a menudo en el estadio», dijo Palhinha.

Y eso no fue todo: el portugués le regaló a Matilde una camiseta del Benfica y también hizo posible que conociera a otras estrellas del club, al entrenador y al presidente.

Después, Matilde expresó su agradecimiento en Instagram y compartió sus sentimientos con sus seguidores. «A veces la vida me plantea desafíos que no son fáciles. Pero días como este me recuerdan que hay personas que hacen del mundo un lugar más bonito», escribió.

Para terminar, dirigió unas palabras personales a Palhinha y al Benfica: «Gracias por hacerme sentir que, a pesar de mi enfermedad, soy una niña que puede soñar y vivir momentos mágicos».

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Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB