Más noticias y rumores sobre el FC Bayern:

Lennart Karl, al parecer, genera dudas en el Bayern

FC Bayern: Hoeneß quiere hablar seriamente con Karl

El FC Bayern confirma que Kompany fue trasladado al hospital tras desvanecerse

FC Bayern de Múnich, noticias: Uli Hoeneß lanza duras críticas a Karl-Heinz Rummenigge

El presidente de honor del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, ha criticado a su compañero en el consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge a propósito de Max Eberl.

En una entrevista con Welt am Sonntag, Hoeneß subrayó que no le gustó la decisión de Rummenigge de hacer pública su abstención en la votación sobre la renovación del contrato del director deportivo Max Eberl, anunciada a finales de agosto. «Me parece una lástima que lo dijera públicamente, no era necesario», afirmó Hoeneß sobre quien ha sido su compañero durante tantos años. «En este asunto tenemos opiniones diferentes».

Después de que ya se hubiera informado de la abstención de Rummenigge, el exdirectivo del FCB confirmó a finales de septiembre a la Abendzeitung: «Estuve mucho tiempo pensando si debía votar “no” a la renovación de Max. No decidí abstenerme hasta el transcurso de la reunión».

Próximos partidos SCF Bundesliga 12:30 FCB Ver

Hoeneß recalcó, no obstante, que su relación con Rummenigge sigue «completamente intacta». «Incluso es mejor que nunca», aseguró el dirigente de 74 años. Las críticas de Hoeneß tienen cierto matiz, ya que él mismo sembró públicamente dudas sobre Eberl hace unos meses. Por ejemplo, unas declaraciones del presidente de honor en torno a la final de la Copa de Alemania en mayo causaron revuelo cuando, pese al éxito de la temporada anterior y a la positiva evolución deportiva desde la llegada de Eberl en la primavera de 2024, afirmó que la tendencia respecto a su futuro era de apenas «60 a 40 a favor de una renovación».

Ahora, Hoeneß explicó: «Yo también fui crítico con Max durante un tiempo; por ejemplo, sentíamos que no estábamos bien informados y algunos contratos nos parecían demasiado caros». Sin embargo, una conversación con Eberl, en la que también habrían participado Rummenigge y el presidente Herbert Hainer, calmó las aguas. «Desde entonces, Max ha hecho un buen trabajo y ha evolucionado en la dirección correcta», elogió Hoeneß.

Por su parte, Eberl ya se había mostrado diplomático cuando Hoeneß expresó sus dudas en torno a la final de Copa. «Si alguien tiene dudas, es legítimo, tiene derecho a ello. Entonces se habla y se ve cómo siguen las cosas en el futuro», dijo entonces a la ARD. El nuevo contrato del dirigente de 53 años se extiende hasta 2029.

Getty Images

FC Bayern de Múnich, noticias: Uli Hoeneß volvería a renovar ya a Vincent Kompany

Uli Hoeneß está muy satisfecho con el trabajo del entrenador Vincent Kompany y volvió a dejarlo claro con sus declaraciones sobre el belga en la citada entrevista.

«Ahora mismo no puedo imaginar un entrenador mejor. El otro día le dije a Vincent que, en realidad, tendríamos que renovarle ya el contrato, aunque el actual sea válido hasta 2029», subrayó Hoeneß. «Si mañana viniera a vernos porque quiere hacerlo, yo personalmente lo haría de inmediato».

Kompany asumió el cargo en el Bayern en el verano de 2024 y desde entonces ha impulsado una evolución muy positiva en la Säbener Straße. Con el exdefensa de talla mundial, el FCB conquistó con autoridad dos títulos de Bundesliga y, además, la temporada pasada ganó la Copa de Alemania por primera vez tras seis años de sequía. En la Champions League, el Bayern cayó por un estrecho margen ante el posterior campeón, el Paris Saint-Germain, en las semifinales de la temporada 2025/26.

Kompany renovó por primera vez con el club muniqués el pasado octubre y firmó hasta 2029. En aquel momento se publicó que, entre otros, el Manchester City, donde Kompany jugó durante años, ya había mostrado interés por el técnico de 40 años.

Ahora preocupa el estado de salud de Kompany. El entrenador del Bayern, que últimamente padecía una infección vírica, se desvaneció el viernes por la tarde mientras observaba un entrenamiento del segundo equipo. Kompany fue trasladado a un hospital de Múnich, donde «será examinado exhaustivamente y permanecerá bajo atención médica. Hasta nuevo aviso, su cuerpo técnico se encargará de los entrenamientos y los partidos», informó el FCB.

Getty Images

FC Bayern, noticias: Joshua Kimmich probablemente tampoco estará disponible en Friburgo

El centrocampista Joshua Kimmich probablemente tampoco estará disponible para el FC Bayern de Múnich en el destacado partido de Bundesliga del domingo ante el SC Friburgo.

Según informa Sky , Kimmich sigue ausente por el fallecimiento de un familiar. Por ese motivo, el jugador de 31 años ya se quedó fuera de la convocatoria para el partido de Champions League contra el FC Arsenal entre semana.

Getty Images

FC Bayern de Múnich, noticias: ¿Seguirá Neuer después de todo? Hoeneß no descarta nada

El presidente de honor Uli Hoeneß no descarta que el portero del Bayern de Múnich, Manuel Neuer, continúe su carrera después de que expire su contrato el próximo verano.

«Habrá que esperar. Todavía no se puede decir cómo irá la temporada ni si Manuel se mantendrá en forma. Al mismo tiempo, tampoco se le puede ordenar que deje de jugar al fútbol», declaró Hoeneß a Welt am Sonntag. Neuer «ha hecho enormes méritos para el club. No he olvidado lo que hemos vivido y ganado con él desde 2011».

En general, se considera probable que Neuer se retire al término de la presente temporada, cuando tenga 41 años. Como informó recientemente kicker, los responsables del Bayern quieren hablar posiblemente ya durante el parón de selecciones de noviembre, y a más tardar en torno al cambio de año, con Neuer y también con el tercer portero, Sven Ulreich (cuyo contrato también expira en 2027). Entonces se aclarará si ambos continúan un año más o no.

El club ya está preparando a Jonas Urbig como sucesor de Neuer, y el jugador de 23 años ya dispone regularmente de minutos. «Jonas Urbig tendrá esa oportunidad. Todos en el FC Bayern están preparados para ello», subrayó Hoeneß.

Getty Images

FC Bayern de Múnich, rumor: deducción de un punto y multa para el Bayern II

El uso de bengalas por parte de los ultras del Bayern en el derbi de la ciudad disputado el pasado fin de semana por el segundo equipo del FCB ante el 1860 Múnich parece que le saldrá caro al conjunto dirigido por Dante.

Según un informe de Bild, la Federación Bávara de Fútbol sancionará al filial del campeón récord, entre otras medidas, con la deducción de un punto en la Regionalliga Bayern. Además, el FCB recibirá una multa de 15.000 euros, según se indica.

Después de que el 1860 marcara en el minuto 51 el gol del 2-3 provisional desde la perspectiva de los Leones, en el partido que terminó con victoria del Bayern II por 4-2, se desató una gran exhibición pirotécnica en la grada del FCB. El juego estuvo interrumpido unos cuatro minutos.

La deducción del punto sería aún más dolorosa porque el Bayern II necesita cada uno de ellos para quizá poder entrar todavía en la lucha por el ascenso a la 3. Liga tras un mal comienzo de temporada. Actualmente, el equipo de Dante ocupa el duodécimo puesto y está a 14 puntos del líder, el FC Memmingen. Sin embargo, también ha disputado tres partidos menos que el conjunto de Memmingen y, con una racha de victorias, podría volver a mirar hacia arriba.

Por otra parte, el partido previsto para el sábado contra el DJK Vilzing fue suspendido. Según Bild, el motivo es el desvanecimiento del entrenador del FCB Vincent Kompany, ocurrido el viernes durante un entrenamiento del segundo equipo. Muchas de las personas presentes quedaron «conmocionadas».

FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB