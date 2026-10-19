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Bayern de Múnich, noticias: Ralf Fährmann tiene dudas sobre Jonas Urbig y cree que llegará un portero de primer nivel

El exportero de la Bundesliga Ralf Fährmann no está convencido de que Jonas Urbig tenga ya lo necesario para ser el número uno del Bayern de Múnich.

«Soy muy escéptico, para ser sincero», dijo Fährmann en el Sport1-Doppelpass sobre la situación de la portería del Bayern. Aunque Urbig es un «portero extraordinario, que tiene los movimientos programados como un robot y es realmente excelente, estamos hablando del Bayern de Múnich», añadió el exguardameta del Schalke. En el club más laureado de Alemania «no basta con ser simplemente un portero perfecto. Necesitas un aura, cierta experiencia, cierta presencia».

Si Manuel Neuer pone fin a su carrera el próximo verano, como se espera, Urbig es el elegido para convertirse en el nuevo número uno del Bayern. Tras la desafortunada actuación de Neuer en el 2-2 en Augsburgo, incluso surgió un debate sobre si Urbig debía hacerse con la titularidad en la portería del Bayern durante esta misma temporada. En los dos últimos partidos, contra el Viking Stavanger (3-3) y el RB Leipzig (6-1), Urbig, de 23 años, defendió la portería del equipo muniqués, ya que Neuer fue baja por problemas en un pie.

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Fährmann comparó a Urbig con el exportero del Bayern Yann Sommer para explicar sus dudas. «Cuando estaba en el Bayern de Múnich, ya se le miraba con ojo crítico», dijo el guardameta de 38 años sobre el suizo, que jugó medio año en el Bayern en la temporada 2022/23 antes de marcharse al Inter de Milán (actualmente Sommer juega en el Club Brujas).

Fährmann también recordó casos del pasado en los que porteros jóvenes no pudieron soportar la responsabilidad de ser el número uno del Bayern. «Ya lo vimos en el pasado con Michael Rensing y Thomas Kraft. Es difícil formar a un portero de la cantera que después pueda soportar el peso del Bayern de Múnich», afirmó Fährmann.

Rensing se formó en la cantera del Bayern y pasó mucho tiempo como suplente de Oliver Kahn, a quien debía suceder en 2008. Sin embargo, Rensing, que dejó el Bayern en 2010, tampoco logró consolidarse, al igual que Thomas Kraft. Este último desplazó de la portería del Bayern al experimentado Hans-Jörg Butt a principios de 2011, cuando aún era un joven guardameta, pero solo unos meses después volvió a un segundo plano y en el verano de 2011 se marchó al Hertha BSC, ya que el Bayern fichó a Neuer del Schalke para ser su nuevo número uno.

Fährmann, en cambio, no quiso comparar a Urbig con el Neuer de sus primeros tiempos en el Bayern. «Manuel Neuer ya había disputado muchos partidos con el Schalke, había jugado la Champions League y con la selección, y gozaba de cierto estatus en el Schalke. Tenía experiencia y presencia, y ya lo había demostrado. Eso no lo veo en Jonas Urbig», afirmó el exjugador del Schalke, que no cree que el Bayern apueste plenamente por Urbig, sino que piensa que le traerá un competidor de renombre: «Creo que el Bayern de Múnich comprará otro portero de primerísimo nivel, por el que tendrá que pagar mucho dinero», aventuró Fährmann.

Sin embargo, el exjugador del Bayern Stefan Effenberg discrepó claramente de Fährmann. «Yo no lo creo», dijo Effenberg sobre su pronóstico de fichaje. «No hay que olvidar que Urbig ya ha jugado partidos en la Bundesliga y también en eliminatorias de la Champions League. Todos los puntos que has enumerado se cumplen en el caso de Urbig». Para un portero joven como Urbig no hay nada mejor «que aprender al lado de Manuel Neuer. Y él también se lo permite. Eso es un respaldo importante, una forma de decir: “Confío en este portero”», afirmó Effenberg.

Urbig llegó a Múnich procedente del 1. FC Colonia a principios de 2025. Esta temporada, el recién estrenado internacional alemán ha disputado hasta ahora cuatro partidos entre todas las competiciones. Su contrato con el Bayern vence en 2029.

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Bayern de Múnich, noticias: Max Eberl elogia especialmente a Sacha Boey, aunque probablemente siga en la lista de posibles ventas

Cedido al Galatasaray en la segunda mitad de la pasada temporada, Sacha Boey debía abandonar definitivamente el Bayern de Múnich en verano. Sin embargo, no apareció ningún comprador para el lateral derecho, por lo que el club tuvo que quedarse con él.

Como Boey nunca bajó los brazos en los entrenamientos y siempre se entrega al máximo, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, recompensó al futbolista de 26 años con su primera participación de la temporada en el 6-1 contra el RB Leipzig del sábado: lo hizo entrar a falta de poco menos de un cuarto de hora.

«¡Fue bonito! Min-jae (Kim, nota de la redacción) tenía algunos problemas, así que tuvo que salir. Sacha da el 100 % en los entrenamientos. Se entrega por completo», dijo el director deportivo del Bayern, Max Eberl, en un elogio especial a Boey, que en principio ya estaba descartado. «Sabe que su situación aquí es extremadamente difícil. Pero esta vez estuvo ahí. El entrenador lo recompensó por su rendimiento en los entrenamientos. Y eso es bonito», añadió Eberl.

Sin embargo, según Bild, el plan del Bayern con Boey no ha cambiado: el francés debería ser vendido, a ser posible, en el próximo mercado de invierno. El contrato de Boey con el club de la Säbener Straße sigue vigente hasta 2028.

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Bayern de Múnich, noticias: ¿Podrá volver a jugar Manuel Neuer contra el Arsenal?

Sigue sin estar claro si Manuel Neuer volverá a la portería del Bayern de Múnich el miércoles para el gran duelo de Champions League contra el Arsenal.

Neuer tenía líquido en el pie, explicó el director deportivo del Bayern, Max Eberl, tras el 6-1 contra el RB Leipzig del sábado, al hablar de la ausencia del guardameta de 40 años frente al conjunto sajón y, unos días antes, contra el Viking Stavanger (3-3). «Veremos si llega al miércoles», dijo Eberl, sin confirmar el regreso de Neuer contra el campeón inglés.

Por su parte, kicker informa de que en el Bayern hay optimismo. Según el medio, los responsables del club más laureado de Alemania creen que Neuer estará disponible el miércoles. Si finalmente no es así, Jonas Urbig volvería a sustituirlo.

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Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del equipo