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Nuevos problemas para Jamal Musiala, mediapunta del Bayern de Múnich nacido en 2003. Según el comunicado publicado en los canales oficiales del Bayern de Múnich: «Lesión muscular de Jamal Musiala. El departamento médico del FC Bayern ha diagnosticado hoy viernes a Jamal Musiala una lesión muscular en el muslo derecho. Por tanto, Musiala estará de baja por tiempo indefinido. ¡Recupérate pronto, Jamal!».

Fabrizio Romano informa de que Musiala estará de baja hasta principios de 2027 por una lesión muscular. Musiala tiene una nueva lesión en las fibras musculares del muslo izquierdo y puede dar por terminado su 2026.

En los últimos días había causado revuelo la postura de dos miembros de la directiva del Bayern, Hoeness y Rummenigge, a quienes respondió el capitán del club bávaro, Kimmich, sobre el estado general de salud de Musiala y su relación con el club, también desde el punto de vista económico.

En torno al mediapunta alemán, que esta temporada ha estado ausente en varias ocasiones debido a una afección neurológica que padece, hay dudas sobre si volverá alguna vez a su mejor nivel, al margen de la lesión muscular anunciada hoy.

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Los directivos del club bávaro han hablado de ello públicamente. Primero, el presidente honorario Uli Hoeness: «Ahora sigue cobrando. Pero imaginad que el Bayern cuestionara su contrato diciendo que lo que puede ofrecer hoy ya no se corresponde con lo previsto en el acuerdo».

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Después, Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de administración: «Hay que hablar con la familia, con el jugador y, sobre todo, con la agencia, porque estas cifras, siento decirlo, ya no son sostenibles. Lo que sabemos, por desgracia, indica que no volverá al nivel de antes, el que mostró tantas veces en este estadio. Todos queremos verle volver, a ser posible en las mejores condiciones. Pero ¿qué pasa si no es así? Tenemos que pensar también en las finanzas».

Musiala tiene un contrato de 25 millones al año, una cifra que, si no va acompañada de un rendimiento a la altura, supone una carga muy pesada para las cuentas de un club. Pero declaraciones como estas han causado revuelo y varias polémicas en Alemania sobre si es oportuno hablar de dinero y salud en público.

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Entre quienes han criticado abiertamente la actitud del Bayern de Múnich está Joshua Kimmich, el propio capitán del club: «Lo que no entiendo es la forma en que se comunica todo esto públicamente. Esto nunca debe ocurrir a costa de un jugador. Por supuesto, el club es más grande que nosotros, los jugadores, pero no es más grande que el ser humano. Es absolutamente inaceptable y no está a la altura del Bayern de Múnich. Cuando se trata del rendimiento de los jugadores, las críticas son legítimas y debemos aceptarlas. Forma parte del oficio. Pero aquí se trataba de otro problema, que debería haberse resuelto internamente y no en público».