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Bayern de Múnich-Colonia 1-1 es el partido adelantado que abre el viernes por la noche la décima jornada de la Bundesliga alemana.

En el banquillo del campeón de Alemania reaparece Vincent Kompany, de vuelta casi un mes después de la indisposición que sufrió en el campo durante el entrenamiento del pasado 23 de octubre.

Sin Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry ni Luis Diaz, todos lesionados, el técnico belga pierde también por lesión a Harry Kane.

El delantero centro inglés, ganador del Balón de Oro, se ve obligado a abandonar el campo por un problema en el tobillo y es sustituido por Tom Bischof en el minuto 20. Este asiste en el 37 a Nathaniel Brown, que iguala el marcador con el 1-1 con el que los equipos llegan al descanso. Responde así al gol inicial del Colonia, marcado por el inglés Mikey Moore tras una asistencia de Said El Mala en el minuto 12.

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La segunda parte comienza con la entrada de Tim Binder en lugar del francés Michael Olise, que también se retira lesionado tras cojear visiblemente en el tramo final del primer tiempo. Lennart Karl pasa así a jugar de falso 9.

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También tiene varias bajas el Colonia: Hubers, Mensah, Rondic, Skhiri y van den Berg, además del delantero neerlandés Thijs Dallinga, que llegó cedido del Bolonia el pasado mercado de verano con una opción de compra fijada en 11 millones de euros y sufrió una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla.

En el minuto 70, Kompany hace un doble cambio y da entrada a Musiala y Kim Min-Jae (ex del Nápoles) por Laimer y un Upamecano muy nervioso, respectivamente. Este último había visto la tarjeta amarilla unos diez minutos antes. En el otro equipo, también hay tiempo en los minutos finales para Reigan Heskey, hijo de un exfutbolista, pero el resultado ya no cambia.

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El Bayern de Múnich alcanza los 22 puntos, uno más que el Borussia Dortmund, que el sábado por la tarde tiene la oportunidad de arrebatarle el liderato en el campo del Borussia Mönchengladbach, último clasificado.

En la próxima jornada de la Bundesliga, el Bayern juega en Hamburgo el sábado 28 de noviembre, pero antes, el miércoles 25 de noviembre, disputa un partido de Champions League en Francia, en el campo del Lille que entrena el italiano Davide Ancelotti, hijo de Carlo, seleccionador de Brasil.

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Hay optimismo sobre la pronta recuperación de Olise, que tiene una contusión en el pie. En cambio, la baja de Kane será más larga, como confirmaron tras el partido el directivo Eberl y el entrenador Kompany: «Harry estará de baja varios meses». Kane sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo izquierdo, una lesión que suele requerir al menos 3 meses de baja.

Y eso no es todo, pues también está el caso Musiala, que padece un trastorno neurológico funcional. El miembro de la junta directiva del Bayern de Múnich Karl-Heinz Rummenigge declaró a Sky Sport Alemania: «¿Estamos preocupados por él? Tiene un problema de salud y, por desgracia, sabemos que le resultará difícil volver al nivel que había mostrado en el pasado. Todos esperamos verlo jugar bien de nuevo; de lo contrario, tendremos que reflexionar sobre su situación. Tiene un contrato muy importante y nosotros, como club, debemos estudiar cómo afrontar esta situación también desde el punto de vista económico. Tenemos que hablarlo con su agencia y después tomar una decisión. ¿Podría ser traspasado? Ahora mismo no creo que otro club pueda ficharlo en estas condiciones».

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FICHA DEL PARTIDO

BAYERN-COLONIA 1-1

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GOLES: 12' Moore (C), 37' Brown (B).

BAYERN (4-2-3-1): Urbig; Laimer (70' Musiala), Upamecano (70' Kim Min-Jae), Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic (87' Codjo-Evora); Olise (46' Binder), Karl, Brown; Kane (20' Bischof). (Suplentes: Ulreich, Boey, Ito, Sapoko Ndiaye). Entrenador: Kompany.

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COLONIA (3-5-1-1): Schwabe; Schmied, Simpson-Pusey, Lochoshvili; Sebulonsen (86' Castro-Montes), Krauss, Okon-Engstler (77' Johannesson), Moore (91' Bulter), Borna Sosa; Maina (77' Thielmann); S. El Mala (86' Heskey). (Suplentes: Zieler, Ache, M. El Mala, Waldschmidt). Entrenador: Wagner.

ÁRBITRO: Braun.

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AMONESTADOS: Okon-Engstler (C), Upamecano (B), S. El Mala (C).

EL CALENDARIO:

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SÁBADO

15:30

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Elversberg-Friburgo

Eintracht Fráncfort-Hoffenheim

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Bayer Leverkusen-Paderborn

Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund

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Union Berlín-RB Leipzig

18:30 Schalke-Stuttgart

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DOMINGO

15:30 Augsburgo-Mainz

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17:30 Werder Bremen-Hamburgo

LA CLASIFICACIÓN:

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Bayern de Múnich 22 puntos

Borussia Dortmund 21

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Friburgo 19

RB Leipzig 18

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Bayer Leverkusen 16

Werder Bremen 15

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Elversberg 13

Stuttgart 12

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Hoffenheim 12

Eintracht Fráncfort 12

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Hamburgo 12

Mainz 10

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Paderborn 10

Colonia 10

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Augsburgo 9

Union Berlín 7

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Schalke 6

Borussia Mönchengladbach 4.

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El Bayern de Múnich y el Colonia han jugado un partido más.