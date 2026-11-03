Bayer Leverkusen vs. Marsella: datos del partido

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 15:00 BayArena

El Bayer Leverkusen recibe a un Marsella necesitado

Getty Images

El Bayer Leverkusen recibe al Marsella en el BayArena de Leverkusen en la UEFA Europa League. El equipo de Carles Martinez buscará afianzarse en el grupo tras una racha de resultados dispares en las competiciones nacionales y europeas.

El Leverkusen llega a este partido bajo presión. Las derrotas consecutivas en la Bundesliga ante el Hoffenheim y el VfB Stuttgart han truncado lo que parecía un comienzo de temporada prometedor, y Carles Martinez necesitará una reacción en Europa.

Getty Images

El Marsella, dirigido por Bruno Genesio, viaja a Alemania en mejor forma. Sus tres victorias en los últimos cinco partidos entre la Ligue 1 y la Europa League apuntan a que el equipo está encontrando su ritmo en el momento oportuno.

La clasificación de la Europa League añade importancia a este encuentro. El Leverkusen ocupa la segunda posición, mientras que el Marsella es 34.º, por lo que el conjunto francés tiene mucho que demostrar si quiere mantenerse en la lucha por acceder a las rondas eliminatorias.

Ambos equipos saben lo que hay en juego. Una victoria del Leverkusen consolidaría su posición en la parte alta de la clasificación. Para el Marsella, lograr un resultado positivo en Alemania supondría un paso importante para enderezar su campaña europea.

Noticias de los equipos y plantillas

Estado de forma

Historial de enfrentamientos

Clasificación