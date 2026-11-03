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Europa League
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Bayer Leverkusen vs. Marsella, previa de la Europa League de la UEFA: el Bayer Leverkusen recibe a un Marsella desesperado

Bayer Leverkusen vs Marsella
Europa League
Bayer Leverkusen
Marsella

Con un historial defensivo impecable en Europa, pero dolido por una caótica derrota por 4-2 ante el Stuttgart en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen recibe a un revitalizado Olympique de Marsella, que llega a Alemania tras imponerse con eficacia por 2-0 al Toulouse en la Ligue 1 y está desesperado por dar impulso a su campaña continental.

Bayer Leverkusen vs. Marsella: datos del partido

crest
Europa League - Jornada 4
BayArena

El Bayer Leverkusen recibe a un Marsella necesitado

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-STUTTGARTGetty Images

El Bayer Leverkusen recibe al Marsella en el BayArena de Leverkusen en la UEFA Europa League. El equipo de Carles Martinez buscará afianzarse en el grupo tras una racha de resultados dispares en las competiciones nacionales y europeas.

El Leverkusen llega a este partido bajo presión. Las derrotas consecutivas en la Bundesliga ante el Hoffenheim y el VfB Stuttgart han truncado lo que parecía un comienzo de temporada prometedor, y Carles Martinez necesitará una reacción en Europa.

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREGetty Images

El Marsella, dirigido por Bruno Genesio, viaja a Alemania en mejor forma. Sus tres victorias en los últimos cinco partidos entre la Ligue 1 y la Europa League apuntan a que el equipo está encontrando su ritmo en el momento oportuno.

La clasificación de la Europa League añade importancia a este encuentro. El Leverkusen ocupa la segunda posición, mientras que el Marsella es 34.º, por lo que el conjunto francés tiene mucho que demostrar si quiere mantenerse en la lucha por acceder a las rondas eliminatorias.

Ambos equipos saben lo que hay en juego. Una victoria del Leverkusen consolidaría su posición en la parte alta de la clasificación. Para el Marsella, lograr un resultado positivo en Alemania supondría un paso importante para enderezar su campaña europea.

Noticias de los equipos y plantillas

Bayer Leverkusen contra Marsella alineaciones probables

Manager

  • C. Martinez

Estado de forma

B04

B04 - Formulario

SCF
W2-1
OFI
W0-2
TSG
L3-0
FCN
W5-2
VFB
L2-4
Gol marcado (encajado)
11/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
OM

OM - Formulario

OLY
L0-1
SCO
W2-5
SGR
L1-0
LEH
W4-3
TFC
W2-0
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Bayer LeverkusenEmpateMarsella
1
0
1
Amistosos
Marsella badge
Marsella
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
F
Amistosos
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Marsella badge
Marsella
OM
4
F
3Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
3
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
4
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
5
OlympiakosOlympiakosOLY
330041+39
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
13
RennesRennesREN
312043+15
D
W
D
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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